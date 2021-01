L’Union européenne a mobilisé son mécanisme de protection civile pour aider la Croatie à la suite d’un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi la partie centrale du pays.

Moins de 24 heures après un tremblement de terre de magnitude 5,2 qui a frappé le sud-est de la capitale Zagreb, un séisme plus fort de magnitude 6,4 a suivi, causant des dommages importants à Petrinja, une ville proche de son épicentre. Au moins sept personnes sont mortes du tremblement de terre et selon la police croate, au moins 20 personnes ont été blessées, tandis qu’une fille de 12 ans a été tuée à Petrinja et au moins cinq personnes dans un village voisin.

«La plus grande partie du centre de Petrinja se trouve dans une zone rouge, ce qui signifie que la plupart des bâtiments ne sont pas utilisables», a déclaré Plenković, car les secousses ont causé de graves dommages aux bâtiments et aux maisons. L’armée croate a été déployée pour aider à l’opération de sauvetage.

L’Autriche, la Bulgarie, la Tchéquie, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Turquie ont été les pays qui ont fourni une assistance immédiate, qui comprenait des conteneurs de logement, des tentes pour l’hiver, des sacs de couchage, des lits et appareils de chauffage.

Deux des commissaires de l’UE, Dubravka Suica et Janez Lenarcic, se sont rendus mercredi à Zagreb, où ils ont rencontré Plenkovic. Plus tôt dans la semaine, la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, avait tweeté que l’UE se tenait «prête à soutenir» la Croatie, ajoutant qu’elle demanderait au commissaire à la crise du bloc de se rendre dans le pays «dès que la situation le permettra. »

Après un autre puissant tremblement de terre en Croatie, le 2ème au cours des 2 derniers jours, j’ai parlé avec le Premier ministre @AndrejPlenkovic encore. Nous sommes prêts à soutenir. j’ai demandé @JanezLenarcic être prêt à se rendre en Croatie dès que la situation le permettra. Nous sommes aux côtés de la Croatie. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 29 décembre 2020

Outre le centre de coordination des interventions d’urgence, le service de gestion des urgences Copernicus de l’UE assiste également le pays en contribuant à fournir des cartes d’évaluation des dommages des zones touchées.