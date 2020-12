La Commission européenne a mobilisé vendredi un premier montant de 4 millions d’euros pour une aide d’urgence aux Éthiopiens fuyant le pays en raison du conflit dans la région du Tigré et qui atteignent le Soudan dans le but de trouver un abri dans le pays voisin.

L’aide financière est destinée aux ONG et aux agences des Nations Unies dans les États de Kassala et de Gedarif dans l’est du Soudan, qui ont été les plus durement touchées par l’afflux soudain de réfugiés.

«Il y a une véritable crise humanitaire créée par le conflit qui se déroule dans la région éthiopienne du Tigray. Avec ce financement initial, nous aiderons les réfugiés éthiopiens qui ont dû quitter leur domicile, a déclaré Janez Lenarcic, commissaire chargé de la gestion des crises.

Il a toutefois souligné que la solution résidait dans l’arrêt des hostilités et a exhorté toutes les parties au conflit à permettre et à garantir un accès sans restriction pour les travailleurs humanitaires à toutes les zones touchées par les combats.

«Les civils paient le prix de ce conflit – ils doivent être protégés et le droit international humanitaire respecté», a ajouté le commissaire à la crise, tout en louant le Soudan pour sa «disponibilité à offrir un refuge» aux Éthiopiens fuyant le conflit.

Depuis que le conflit dans la région du Tigré a éclaté plus tôt en novembre, les deux États soudanais ont accueilli plus de 29 000 réfugiés éthiopiens. Selon les rapports, des dizaines de milliers de refuges traversent la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan et sont actuellement situés au centre d’accueil de Hamdayet.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) est sur le terrain pour fournir un soutien alimentaire et logistique d’urgence, car le pays avait déjà du mal à faire face à une crise humanitaire causée par un conflit, une crise économique qui s’aggrave, des inondations sans précédent, une épidémie de criquets pèlerins, et la pandémie de coronavirus.