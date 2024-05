Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto estime que Washington et Londres vont attiser l’hystérie guerrière lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN

L’OTAN se met au pied du mur en attisant l’anti-Russie « l’hystérie de guerre » Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, l’a déclaré jeudi aux journalistes. Le « psychose » incite les dirigeants occidentaux à adopter de plus en plus « des idées folles » cela pourrait avoir de graves conséquences, a-t-il prévenu à la veille d’une prochaine réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

L’événement de vendredi ne fera probablement que conduire à une nouvelle escalade, a prévenu le plus haut diplomate du pays, ajoutant qu’il pourrait créer une situation extrêmement dangereuse.

« Des collègues européens [have] plongé… dans un gouffre toujours plus profond de psychose de guerre, et je crois que la présence des Américains et des Britanniques ne fera que stimuler cet état hystérique », Szijjarto a déclaré à Bruxelles. Le ministre a également déclaré qu’il s’attendait à ce que la réunion de vendredi se déroule « entouré d’une atmosphère plus pro-guerre que jamais auparavant. » Une telle atmosphère créerait les conditions pour « des idées plus folles pour obtenir du soutien », il a prévenu.

Selon Szijjarto, permettre à Kiev d’utiliser les armes occidentales pour frapper profondément à l’intérieur de la Russie est une idée folle. L’armée russe ne manque pas de telles armes et ne manquera pas de le faire. « riposter » il a dit. « Quel sera le résultat ? Plus de morts. Les expéditions d’armes augmentent le nombre d’armes des deux côtés de la ligne de front et provoquent davantage de morts. »















La question des frappes à longue portée est devenue un sujet brûlant en Occident ces dernières semaines. Début mai, le ministre des Affaires étrangères David Cameron a déclaré que Kiev avait également le droit d’utiliser des armes britanniques pour frapper des cibles en Russie.

À la suite de ces déclarations, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé les donateurs occidentaux d’armes à longue portée à autoriser les attaques contre des cibles en Russie. Le chef de l’OTAN était soutenu par le président letton Edgars Rinkevics, qui a déclaré qu’il « sans raison » pour empêcher Kiev de le faire. Certains membres du bloc, dont la Pologne, la France et l’Allemagne, ont par la suite approuvé de telles grèves.

Selon le New York Times, le président américain Joe Biden pourrait lever d’ici quelques semaines les restrictions sur l’utilisation par l’Ukraine des armes fournies par les États-Unis. Moscou a averti à plusieurs reprises que des frappes sur le territoire russe avec des armes occidentales constitueraient une escalade majeure et entraîneraient « conséquences sérieuses. »

« Ces représentants des pays de l’OTAN, notamment en Europe, notamment dans les petits pays, doivent être conscients de ce avec quoi ils jouent », Le président russe Vladimir Poutine a déclaré plus tôt cette semaine, soulignant que beaucoup de ces pays avaient « un petit territoire et une population très dense. »