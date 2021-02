L’UE met en garde contre la proposition britannique de modifier le protocole de l’Irlande du Nord

L’UE a mis en garde contre une modification des règles régissant le commerce post-Brexit entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni déclare que les règles, énoncées dans le protocole d’Irlande du Nord, ne fonctionnent pas et doivent être affinées.

En vertu de ceux-ci, l’Irlande du Nord a continué de suivre les règles de l’UE pour éviter les contrôles aux frontières avec son voisin du sud. Mais comme la Grande-Bretagne ne suit plus la réglementation bruxelloise, de nouvelles formalités administratives ont été imposées à certaines marchandises entrant en Irlande du Nord depuis le continent britannique. Cela a entraîné des perturbations et des pénuries, incitant les appels d’Irlande du Nord et de Londres à modifier la façon dont le le protocole fonctionne.

Mais dans un entretien avec Euronews, Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, a semblé rejeter l’idée d’apporter des changements.

« Je pense que nous devons tous être très prudents quant à la violation du droit international, un accord que nous venons de signer », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons être sûrs à 100% que le protocole est la solution, pas le problème. Le protocole est le seul moyen d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande. »

Afin d’aller de l’avant, Šefčovič exhorte toutes les parties à réduire la « rhétorique enflammée » et à créer une « atmosphère plus propice ».

Il dit que l’UE est « toujours prête à tenir » ses engagements, mais que le Royaume-Uni doit réaliser que l’effort est « dans les deux sens ».

« Je pense que si le Royaume-Uni utilisait toutes les flexibilités sur lesquelles nous nous sommes déjà entendus en décembre, la mise en œuvre du protocole serait également beaucoup plus facile », a-t-il déclaré.

Soulignant l’importance et la portée des relations UE-Royaume-Uni, Šefčovič s’est engagé à redoubler d’efforts sur le terrain et à contacter directement la société civile, les représentants des entreprises et les dirigeants politiques pour garantir la bonne mise en œuvre du protocole.

Protocole sous contrôle renouvelé

Le protocole d’Irlande du Nord a été mis à l’honneur le mois dernier au milieu d’une dispute sur les vaccins COVID-19.

Après qu’AstraZeneca a annoncé des retards dans ses livraisons, Bruxelles a décidé de mettre en place des contrôles à l’exportation des vaccins fabriqués dans l’UE.

Ce faisant, il a déclenché – avant de revenir rapidement en arrière – sur l’article 16 du protocole, qui est essentiellement une manière de tirer un cordon d’urgence sur l’accord.

Cette décision a été immédiatement condamnée, notamment parce qu’elle a été prise sans consulter Londres, Dublin ou l’Assemblée d’Irlande du Nord. La Commission européenne a été contrainte de faire demi-tour embarrassant et a rapidement effacé les dispositions problématiques de la version finale du système de contrôle des exportations.

Cependant, les sensibilités politiques étaient enflammées et le torrent de critiques résonne toujours.

« C’était une erreur que nous avons reconnue, nous l’avons corrigée en trois heures », a déclaré Šefčovič. « Cela n’a jamais conduit à l’activation de l’article 16. Nous nous en sommes excusés et nous en sommes désolés. »

Interrogé sur les demandes de clarification des députés irlandais concernant le processus décisionnel qui a conduit à une telle erreur, il a ajouté que la Commission européenne « a déjà répondu » et que la meilleure réponse serait maintenant de faire fonctionner le protocole dans la pratique.

Des commissaires « absolument unis » derrière von der Leyen

Faisant référence au lent déploiement par l’UE des vaccins COVID-18, Šefčovič a déclaré que la situation serait « bien pire, bien plus sombre si nous n’avions pas une approche européenne unifiée ».

Il a déclaré que les commissaires européens sont « absolument unis » derrière la présidente Ursula von der Leyen, qui a été la cible de critiques sur les vaccins.

« Notre présidente a pris une énorme responsabilité sur elle-même et sur le collège pour que nous soyons devenus les premiers à gérer la crise sanitaire du point de vue des vaccinations », a-t-il déclaré.

« Et je pense que c’était une décision très importante, très appréciée par les dirigeants de nos Etats membres. »

«Nous sommes également très honnêtes sur ce que nous aurions pu faire mieux. Peut-être avons-nous trop fait confiance aux fournisseurs de vaccins pour qu’ils soient en mesure de livrer ce qu’ils ont réellement signé dans le cadre des contrats. en s’assurant que tous les contrats [that] ont été signés seraient respectés dès le premier jour. «

Šefčovič a déclaré que Bruxelles se concentrera désormais sur la collaboration avec de nouveaux fournisseurs potentiels, tels que Johnson & Johnson et Novavax, ainsi que sur l’augmentation de la capacité de production des usines de vaccins basées dans l’UE et sur l’accélération du processus d’autorisation pour traiter les variantes de coronavirus.

« Nous voulons avoir un contact précoce avec les producteurs, avec la communauté scientifique, pour nous assurer que si des rappels ou des ajustements aux vaccins sont nécessaires, nous serions très rapides. »

Il s’est dit convaincu que les Européens verraient une augmentation des livraisons de vaccins d’ici la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre de 2021.