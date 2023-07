L’UE met en garde contre la géo-ingénierie égoïste — RT World News

La pulvérisation de particules réfléchissantes dans l’atmosphère peut refroidir une zone de la Terre, mais des études montrent que cela risque d’en réchauffer encore plus d’autres

La Commission européenne a averti les législateurs du bloc que la géo-ingénierie – des interventions technologiques à grande échelle pour atténuer le changement climatique – est pleine de potentiel « conséquences inattendues. »

L’organe exécutif de l’UE a déclaré dans un communiqué publié mercredi que le déploiement de technologies telles que la modification du rayonnement solaire sans une compréhension suffisante des dangers potentiels – que ce soit pour les Européens ou les populations ailleurs dans le monde – pourrait être dévastateur.

« Ces technologies introduisent de nouveaux risques pour les personnes et les écosystèmes, alors qu’elles pourraient également accroître les déséquilibres de pouvoir entre les nations, déclencher des conflits et soulever une myriade de problèmes éthiques, juridiques, de gouvernance et politiques », poursuit le communiqué, ajoutant qu’il n’existe aucune règle garantissant que ces technologies sont déployées en toute sécurité, et que tout effort sérieux doit engager l’UE et l’ONU.















« Personne ne devrait mener des expériences seul avec notre planète commune », Le chef de la politique climatique de l’UE, Frans Timmermans, a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine, appelant à ce que toute expérience proposée soit « discuté dans la bonne enceinte, au plus haut niveau international. »

C’est le dernier signe de préoccupation mondiale concernant les interventions climatiques. Le co-fondateur milliardaire de Microsoft et Bill Gates ont tenté d’amener son équipe de géo-ingénierie de Harvard et leur expérience de gradation du soleil dans le nord de la Suède en 2021, pour se heurter à une opposition féroce de la population indigène saami et des ONG suédoises, les forçant à retourner dans le NOUS.

Gates a beaucoup investi dans l’injection d’aérosols stratosphériques, un type de géo-ingénierie dans lequel de la roche finement réduite en poudre est libérée dans l’atmosphère pour bloquer certains des rayons du soleil. Les dirigeants autochtones ont averti que l’expérience créerait un « risque moral, » détruisant toute incitation à atteindre zéro émission nette de carbone. Pendant ce temps, les États-Unis – et le reste du monde – seraient enfermés de manière permanente dans une séquence de géo-ingénierie, car l’arrêt du processus entraînerait un rebond soudain du réchauffement.

Les critiques ont également souligné des études montrant que des configurations de géo-ingénierie comme celle de Gates pourraient déstabiliser des régions du monde dans lesquelles elles ne sont pas déployées, aggravant les effets du changement climatique ailleurs jusqu’à 9 %, alors même qu’elles refroidissaient n’importe quel pays riche qui pouvait se permettre de se déployer. eux.

Le Mexique a interdit les expériences de géo-ingénierie en janvier après qu’une startup appelée Make Sunsets ait tenté de pulvériser des particules de soufre dans l’air « sans aucun engagement public ni examen scientifique », selon MIT Technology Review. L’université a condamné cette expérience, mais est restée optimiste sur la géo-ingénierie, la suggérant récemment « pourrait être notre dernière et unique option. » L’ONU a publié un rapport en mars soutenant l’idée.

La Commission européenne a fait part de ses préoccupations dans un document repensant ce qu’elle a appelé « le lien entre le climat et la sécurité ». Les dirigeants du bloc ont fait valoir que le changement climatique constituait une menace plus grande que jamais pour la sécurité nationale – non seulement avec l’épuisement de la biodiversité et des ressources, mais avec une augmentation des populations migrantes, davantage d’interactions avec des animaux porteurs de maladies et une technologie potentiellement incontrôlable.