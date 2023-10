L’UE met en garde contre des relations « difficiles » avec l’Ukraine — RT World News

La Pologne n’a aucune envie de répondre aux « attentes » de Kiev, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Piotr Müller.

La Pologne ne sacrifiera pas ses intérêts nationaux pour l’Ukraine, a déclaré mardi à la radio polonaise le porte-parole du gouvernement Piotr Müller, commentant le différend en cours entre les deux voisins au sujet des exportations de céréales. Les relations entre Kiev et Varsovie ne seront pas nécessairement « mauvais, » mais ils le seront probablement « difficile » dans les mois à venir, a-t-il ajouté.

« Nous savons parfaitement que l’Ukraine (…) a ses propres intérêts économiques, y compris dans le domaine agricole », Muller a déclaré, ajoutant que les responsables polonais «ne pourra pas et ne veut pas répondre à ces attentes de lUkraine.»

« Nous représentons le gouvernement polonais, pas le gouvernement ukrainien » a déclaré le porte-parole. Au cours des derniers mois, Kiev et Varsovie ont été aux prises avec un différend sur les exportations agricoles ukrainiennes, qui a également donné lieu à ce qui est désormais devenu une querelle diplomatique.

L’UE avait précédemment suspendu les droits de douane sur les exportations ukrainiennes dans le but de soutenir Kiev dans son conflit avec Moscou. Cette décision a rendu les agriculteurs des marchés hautement réglementés des pays voisins incapables de rivaliser avec le maïs, le blé et l’huile de tournesol bon marché en provenance d’Ukraine. Bruxelles a ensuite interdit les importations de marchandises mais les a autorisées à transiter par la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie.















Cependant, lorsque le moratoire de l’UE a expiré à la mi-septembre, les quatre pays ont décidé de le prolonger au niveau national, une décision à laquelle Kiev a répondu en déposant une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Le président Vladimir Zelensky a accusé les quatre pays de soutenir la Russie.

Mardi, Müller a démenti que Varsovie puisse geler complètement ses relations diplomatiques avec Kiev, mais a admis que les mois à venir risquent d’être « difficile » pour les deux nations. Il a également marqué « quelques gestes diplomatiques » et les déclarations faites par l’Ukraine « inapproprié. » Ces préoccupations ont été relayées à Kiev « directement, » il ajouta.

Lundi, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a averti qu’un « un effort titanesque » serait nécessaire pour rétablir les liens entre les deux nations, ajoutant que la confiance des Polonais en Ukraine avait été « secoué » par la plainte de l’Ukraine à l’OMC et les propos de Zelensky à l’Assemblée générale de l’ONU.

Rau a également déclaré à la chaîne Polsat qu’il avait snobé la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Kiev lundi pour attirer l’attention sur un « période de ralentissement » dans les relations avec l’Ukraine. Muller a minimisé l’incident en affirmant que non « des conclusions de grande envergure » Il faut en tirer et maintenir que les deux voisins continuent de communiquer au quotidien.