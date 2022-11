L’UE menace Musk d’interdire Twitter — RT World News

La plateforme doit censurer selon les règles de l’UE, avertit le superviseur du marché bruxellois

Alors qu’Elon Musk s’est engagé à gérer un Twitter plus juste et transparent qui n’interférera pas dans les élections, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a exigé mercredi une censure plus stricte, avertissant que la plateforme pourrait être interdite si elle ne se conforme pas aux les lois du bloc.

“Twitter a échoué dans la confiance et la sécurité pendant très longtemps et s’est ingéré dans les élections”, Musc tweeté mercredi, répondant aux affirmations de l’ancien dirigeant Yoel Roth publiées par Reuters selon lesquelles son rachat avait rendu l’entreprise moins sûre. “Twitter 2.0 sera beaucoup plus efficace, transparent et impartial.”

Dans l’heure, Breton tweeté qu’il a accueilli Musk “l’intention de préparer Twitter 2.0» pour la loi sur les services numériques (DSA) de l’UE, une loi qui devrait entrer en vigueur en 2024. Il a ajouté que la plateforme devrait “renforcer considérablement la modération du contenu et lutter contre la désinformation”, entre autres. Breton a joint une courte vidéo d’un appel qu’il a eu avec Musk, mais sans aucun son.

Selon le Financial Times, cependant, le commissaire européen a en fait menacé Musk d’une interdiction à moins que Twitter ne se conforme à une liste de demandes. Cela inclut ne pas avoir de “arbitraire” approche de réintégration des utilisateurs bannis, “agressivement” poursuivre “désinformation” et d’accepter un “Audit indépendant approfondi” d’ici l’année prochaine.

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars et a pris possession de la société le 27 octobre, déclarant “l’oiseau est libéré.” En quelques heures, Breton a répondu que “En Europe, l’oiseau volera selon nos règles.”

Le DSA a été approuvé par le bloc plus tôt cette année. Cela requiert “modération de contenu” des principales plateformes de médias sociaux, afin qu’ils puissent rapidement censurer “discours de haine” ou toute information que Bruxelles jugerait fausse. L’UE a déjà invoqué ces pouvoirs pour interdire RT et plusieurs autres médias russes, la plupart des plateformes basées aux États-Unis s’y conformant avec empressement.

Le service d’hébergement vidéo Rumble a cependant choisi de désactiver son service en France plutôt que de se conformer aux demandes de Paris de censurer certains points de vente russes.

Déclarant “la liberté d’expression” – comme le garantit la Constitution américaine – pour être son principe directeur, Musk a annulé certaines des politiques de censure de Twitter et a levé les interdictions sur de nombreux “suspendu définitivement” comptes, y compris l’ancien président américain Donald Trump. La décision de réintégrer Trump et de déclarer une amnistie générale pour les comptes qui n’avaient pas enfreint la loi a été soumise à un vote sur Twitter, la plupart des utilisateurs ayant voté pour dans les deux cas.