L’UE menace les politiciens libanais de sanctions suite à la crise

La crise économique du Liban – déclenchée par des décennies de corruption et de mauvaise gestion – a commencé fin 2019 et s’est intensifiée ces derniers mois. La Banque mondiale a déclaré plus tôt ce mois-ci que la crise serait probablement l’une des pires que le monde ait connues depuis plus de 150 ans, ajoutant que l’économie s’était contractée de 20,3% en 2020 et devrait reculer de 9,5% cette année.