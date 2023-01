L’UE menace les pays d’origine des migrants — RT World News

Les nations ont été averties de reprendre leurs citoyens ou de faire face à des restrictions sur la délivrance de visas

Les pays qui refusent d’accepter leurs ressortissants après leur refus de l’UE seront confrontés à des restrictions de visa, ont averti cette semaine les ministres de l’Intérieur du bloc. Ils ont exhorté la Commission européenne à prendre des mesures car l’immigration clandestine vers l’UE est à son plus haut niveau depuis 2016.

Soutien à la limitation du nombre de visas accordés aux «pas coopératif“les nations c’est”fort» parmi les États membres de l’UE, a déclaré jeudi la ministre suédoise des migrations, Maria Malmer Stenergard, après une réunion des ministres de l’intérieur.

“On voit augmenter les arrivées irrégulières… Le retour en Europe de ceux qui se voient refuser l’asile est un enjeu très important», a déclaré Stenergard. “Le niveau actuel [of returned migrants] est inacceptable.”















Seuls 21% des 340 000 immigrés clandestins auxquels l’asile a été refusé en 2021 ont été renvoyés dans leur pays d’origine, selon les données d’Eurostat citées lors de la réunion.

“Si les efforts politiques et diplomatiques [to improve cooperation with third countries] ne produisent pas les résultats escomptés, les États membres invitent la Commission à revenir avec des propositions sur les restrictions de visa», a poursuivi le ministre suédois.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a convenu qu’il était nécessaire de “intensifier« le retour des migrants illégaux, appelant à une «projet pilote” qui ferait rebondir les demandeurs d’asile déboutés des frontières extérieures du bloc avec “retours immédiats.”

L’UE devrait se mettre d’accord sur une liste de «sûr« des pays où les retours sont peu susceptibles de mettre les migrants en danger, a suggéré von der Leyen, recommandant également des accords avec des nations comme le Bangladesh, l’Égypte, le Pakistan, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria afin de »empêcher les départs” en premier lieu et “améliorer les rendements” Où il faut.

Alors que l’UE avait précédemment accepté de restreindre les visas aux pays qu’elle considérait comme peu coopératifs pour accepter les ressortissants renvoyés, le seul pays ainsi puni jusqu’à présent est la Gambie, dont les citoyens ne peuvent plus obtenir de visas à entrées multiples vers l’UE et doivent attendre plus longtemps pour ces papiers. La Commission européenne a proposé des sanctions similaires pour l’Irak, le Sénégal et le Bangladesh, mais les désaccords entre les pays membres ont jusqu’à présent empêché un accord sur l’opportunité ou la manière de punir quelqu’un d’autre, selon Reuters.

Les pays de l’UE ont enregistré plus de 330 000 tentatives d’entrée illégales l’année dernière, a rapporté l’agence de contrôle des frontières Frontex – le plus depuis 2016, et un chiffre qui n’inclut pas les demandeurs d’asile légaux ou les réfugiés ukrainiens. Plus de 80 % d’entre eux étaient des hommes adultes.