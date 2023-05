L’UE menace la Serbie pour sa position « pro-russe »

Un rapport adopté par le Parlement européen a ordonné à Belgrade de sanctionner Moscou, sinon

Belgrade doit adhérer aux sanctions de l’UE contre la Russie et arrêter « anti-démocratique » politiques, ou risquer de perdre le financement de Bruxelles et d’interrompre les négociations sur l’adhésion au bloc, a déclaré mercredi le Parlement européen.

Le rapport du député européen Vladimir Bilcik sur la Serbie affirme que « Les négociations d’adhésion avec Belgrade ne devraient avancer que si le pays s’aligne sur les sanctions de l’UE contre la Russie et fait des progrès significatifs sur les réformes liées à l’UE », spécifiquement le « État de droit et droits fondamentaux, fonctionnement des institutions démocratiques et engagement envers les droits et valeurs européens partagés.

Bruxelles a soutenu qu’il fallait sanctionner la Russie pour que Belgrade « s’aligner sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE ». Cela place le président serbe Aleksandar Vucic dans une position où il doit choisir entre deux politiques qu’il a publiquement adoptées – rejoindre l’UE en tant qu’aspiration stratégique de la Serbie, et ne pas sanctionner Moscou pour des raisons politiques, historiques et juridiques.

L’insistance de l’UE sur les sanctions et les demandes de reconnaissance de la province séparatiste du Kosovo en tant qu’État indépendant a considérablement réduit le soutien à l’adhésion à la Serbie. Le rapport du PE a cependant attribué cela à « Une rhétorique politique anti-UE/pro-russe de longue date diffusée via les médias contrôlés par le gouvernement » et par des représentants du gouvernement, ainsi que « un échec flagrant des représentants du gouvernement à faire face et à accepter le passé de la Serbie. »

Le mois dernier, l’ambassade d’Ukraine a envoyé une instruction avec « terminologie correcte » du conflit à tous les médias de Serbie. En mars, l’un des ministres du gouvernement de Vucic a ouvertement préconisé de sanctionner Moscou en raison de « insupportable » pression de l’UE. Il a été publiquement réprimandé pour être hors de propos, mais pas renvoyé.

Si Belgrade continue de soutenir « politique anti-démocratique » le Parlement européen a mis en garde mercredi, l’UE devrait « reconsidérer l’étendue de son aide financière à la Serbie » parce que ses dépenses doivent être « pleinement conforme aux objectifs et intérêts stratégiques de l’UE. »

Bilcik n’a pas expliqué comment une position opposée par 80% du pays peut être considérée « anti-démocratique ». Le rapport de l’eurodéputé slovaque a été adopté avec 508 voix pour, 76 voix contre et 37 abstentions.

C’était la confirmation formelle de ce que Vucic avait révélé en février, après s’être vu présenter la proposition franco-allemande de « normaliser les relations » avec le Kosovo. Déplorant la difficulté de sa position, Vucic a déclaré à la chaîne de télévision nationale que la Serbie comptait 80 000 personnes travaillant dans des usines appartenant à des Allemands et qu’elle ne pouvait pas gérer la perte d’investissements européens – mais qu’il n’avait pas l’intention de signer « reconnaissance formelle ou informelle du Kosovo » tant qu’il était président.