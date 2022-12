L’UE menace Elon Musk de sanctions après que Twitter a suspendu des journalistes

Tard jeudi, Twitter a brusquement suspendu plusieurs journalistes de haut niveau qui le couvraient, dont le correspondant de CNN Donie O’Sullivan et Ryan Mac, journaliste au New York Times.

Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, a déclaré dans un tweet que la nouvelle de la “suspension arbitraire de journalistes sur Twitter est inquiétante”.

L’Union européenne a menacé vendredi le milliardaire de la technologie Elon Musk de sanctions après que Twitter a retiré plusieurs journalistes qui faisaient des reportages sur lui et la société de médias sociaux.

“La loi sur les services numériques de l’UE exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux”, a déclaré Jourova. “Cela est renforcé par notre #MediaFreedomAct. @elonmusk devrait en être conscient.”

“Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt”, a-t-elle ajouté.

Jourova n’a pas ajouté de détails supplémentaires sur les sanctions. En vertu de la loi sur les services numériques de l’UE, les entreprises peuvent être condamnées à une amende pouvant atteindre 6 % de leurs revenus annuels mondiaux en cas d’infraction.

La DSA, qui est entrée en vigueur le 16 novembre, exige que les grandes plateformes réduisent les dommages en ligne, mettent en œuvre des protections pour les droits des utilisateurs et publient des rapports de transparence.

Les plates-formes Big Tech sont tenues de déclarer le nombre d’utilisateurs finaux actifs à la Commission d’ici février 2023. Elles ont ensuite jusqu’à quatre mois après que le bloc a terminé l’examen des chiffres pour se conformer aux règles.

Musk est PDG de Twitter depuis octobre après avoir acheté la société pour 44 milliards de dollars.

La Tesla et le patron de SpaceX, un “absolutiste de la liberté d’expression” autoproclamé, a troublé les politiciens et les militants des libertés civiles avec des mesures pour restaurer les comptes des utilisateurs interdits, y compris l’ancien président américain Donald Trump, et le licenciement de milliers d’employés de Twitter.