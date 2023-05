L’UE menace d’interdire Twitter — RT World News

La plateforme a jusqu’au 25 août pour se conformer à la nouvelle loi sur la désinformation du bloc

Twitter sera interdit dans toute l’UE s’il ne respecte pas la nouvelle réglementation sur la lutte contre la désinformation, a déclaré lundi le ministre français de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot. L’avertissement intervient alors que la loi sur les services numériques (DSA) du bloc européen doit entrer pleinement en vigueur le 25 août.

« La désinformation est l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur nos démocraties », Barrot a déclaré à la radio France Info. « J’espère que Twitter se conformera aux règles européennes d’ici le 25 août. Sinon, il ne sera plus le bienvenu en Europe. Twitter, s’il ne respecte pas nos règles à plusieurs reprises, sera banni de l’UE.

La DSA exige que les moteurs de recherche et les grandes plateformes, telles que Twitter, YouTube et TikTok, adoptent des mesures pour atténuer « désinformation ou manipulation électorale, cyber-violence contre les femmes ou atteintes aux mineurs en ligne ». La Commission européenne peut infliger aux contrevenants une amende pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel.

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a annoncé la semaine dernière que Twitter s’était retiré du code de conduite volontaire de l’Union sur la désinformation.

«Mais les obligations demeurent. Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher, « Breton a déclaré, ajoutant que les conditions de DSA seront « prêt pour l’exécution » lorsque le délai de mise en conformité expire en août.















Le milliardaire Elon Musk, qui a acquis Twitter l’an dernier, a promis de débarrasser la plateforme de la désinformation et des contenus haineux, mais aussi de défendre la liberté d’expression et d’offrir plus de transparence. « Cette plate-forme est déterminée à être la source d’informations la moins fausse », Musk a écrit sur Twitter début mai.

Dans le même temps, plus tôt ce mois-ci, Twitter a répondu à la demande du gouvernement turc de restreindre l’accès à certains comptes dans les semaines précédant les élections présidentielles et générales dans le pays. Musk a défendu cette décision en disant qu’il voulait éviter que Twitter ne soit complètement fermé en Turquie.

« Nous ne pouvons pas aller au-delà des lois d’un pays… Si nous avons le choix entre notre peuple [going] en prison ou nous respectons les lois, nous respecterons les lois », Musk a déclaré à la BBC le mois dernier.