L’UE menace d’étendre les sanctions — RT World News

Bruxelles envisage des sanctions contre la Biélorussie et l’Iran pour leur “soutien militaire” à la Russie

L’Union européenne envisage d’imposer de nouvelles sanctions à la Biélorussie pour sa coopération militaire avec la Russie dans le cadre du conflit en cours en Ukraine, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

S’exprimant à la suite de la signature d’un nouvel accord de coopération OTAN-UE, von der Leyen a déclaré que Bruxelles préparait des sanctions contre les pays soutenant militairement Moscou, pointant spécifiquement vers la Biélorussie et l’Iran.

“Nous maintiendrons la pression sur le Kremlin aussi longtemps qu’il le faudra avec un régime de sanctions mordant, nous étendrons ces sanctions à ceux qui soutiennent militairement la guerre de la Russie comme la Biélorussie ou l’Iran”, dit-elle.

“Et nous proposerons de nouvelles sanctions contre la Biélorussie en réponse à leur rôle dans cette guerre russe en Ukraine.”

Lundi, le ministère biélorusse de la Défense a annoncé des exercices d’entraînement conjoints avec la Russie à la suite de la création par les deux nations d’une nouvelle force militaire. Moscou et Minsk ont ​​annoncé la création d’une force militaire régionale conjointe en octobre, citant la présence croissante des troupes de l’OTAN près des frontières de la Biélorussie.















Minsk a également autorisé Moscou à utiliser son territoire lors de son offensive militaire en cours dans l’Ukraine voisine, bien qu’elle ait refusé de fournir des troupes pour l’opération.

En décembre, l’UE a annoncé des sanctions à l’encontre de dirigeants et d’entités iraniens pour des accusations selon lesquelles Moscou utilisait des drones fournis par l’Iran en Ukraine, ce que Moscou et Téhéran ont démenti.

Von der Leyen a également déclaré mardi que l’Ukraine devrait recevoir “tout l’équipement militaire nécessaire dont ils ont besoin et qu’ils peuvent gérer pour défendre leur patrie”, comprenant “Systèmes avancés de défense aérienne.”

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a accepté, notant qu’il avait “a appelé à plusieurs reprises à un soutien militaire accru pour l’Ukraine afin de garantir sa capacité à se défendre” et arguant que Kiev ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour l’Europe “Valeurs communes.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, également présent à la conférence de presse, a déclaré que Bruxelles reconnaissait “la valeur d’une défense européenne plus forte et plus performante” C’est “complémentaire et interopérable avec l’OTAN”.

Il a ajouté qu’il était déterminé à porter le partenariat stratégique UE-OTAN à “le niveau suivant” face à l’évolution des menaces à la sécurité en Europe.