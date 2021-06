L’UE menace de suspendre certaines parties de l’accord sur le Brexit et met en garde « la patience à bout de souffle »

L’UE « suspendra » certaines parties de l’accord commercial sur le Brexit à moins que le Royaume-Uni ne mette fin à son refus de mettre en œuvre le protocole d’Irlande du Nord, a prévenu Boris Johnson.

S’exprimant après l’échec des pourparlers, MaroŠ Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, a averti que « la patience s’épuise ».

Bruxelles est prête à imposer des tarifs et des quotas sur les exportations britanniques, a-t-il déclaré – et même à « suspendre la coopération dans certains secteurs », soulignant les accords sur le commerce et les services.