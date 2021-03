L’UE menace de légaliser après le retard du Royaume-Uni les contrôles aux frontières maritimes

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il avait informé la commission « plus tôt cette semaine » avant de rendre l’annonce publique et que l’extension du délai de grâce pour la mise en œuvre était une « étape technique » temporaire pour donner plus de temps aux entreprises telles que les supermarchés et les opérateurs de colis pour s’adapter et mettre en œuvre les nouvelles exigences. «

Les supermarchés et autres détaillants alimentaires auront besoin de certificats sanitaires lorsqu’ils expédieront des produits animaux.

Simon Coveney, chef des affaires étrangères de l’Irlande, a déclaré dans un communiqué que la décision du Royaume-Uni était « profondément inutile pour construire la relation de confiance et de partenariat qui est au cœur de la mise en œuvre du Protocole ».

« L’attention du gouvernement irlandais reste à faire en sorte que le protocole, en tant qu’accord international conclu par l’UE et le Royaume-Uni, soit pleinement mis en œuvre. C’est la solution convenue aux problèmes créés sur l’île d’Irlande par le Brexit », a-t-il ajouté.

Coveney a déclaré qu’il avait exprimé ses regrets pour cette décision lors d’une réunion avec le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis et Lord Forst, le ministre du Cabinet chargé des relations UE-Royaume-Uni.

Ce n’est pas la première fois que Bruxelles et Londres sont en désaccord sur leurs accords post-Brexit.

En octobre de l’année dernière, l’UE a entamé des poursuites judiciaires contre le Royaume-Uni après que le gouvernement a présenté un projet de loi qui aurait annulé le même accord sur l’Irlande du Nord.

En fin de compte, après plusieurs semaines de réunions et de discussions, le Royaume-Uni a décidé d’abandonner les clauses controversées du projet de loi, ce qui a ouvert la voie à un accord commercial à convenir le 24 décembre.