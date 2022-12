L’UE manque de “capacités de défense critiques” selon Borrell

L’Union européenne doit compenser “des années de sous-dépenses” sur le plan militaire, a déclaré le chef de la politique étrangère Josep Borrell

L’Europe doit commencer à assumer davantage la responsabilité de sa propre sécurité, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, annonçant que les dépenses totales des États membres augmenteront de 70 milliards d’euros au cours des trois prochaines années.

S’exprimant lors du forum “Investir dans la défense européenne” jeudi, Borrell, qui dirige également l’Agence européenne de défense (AED), a appelé les nations européennes à coopérer davantage pour renforcer les capacités de défense dans l’intérêt commun de la sécurité du bloc. Ils devraient également regarder au-delà du conflit actuel en Ukraine et anticiper “menaces futures”.

Borrell a déclaré que les dépenses des États en matière de défense avaient dépassé pour la première fois le niveau de 200 milliards d’euros en 2021, bien qu’ils soient toujours en train de rattraper leur retard.

“Après la guerre froide, nous avons réduit nos forces à des armées de petite taille sans coordination… Nous manquons de capacités de défense essentielles”, il a dit. “Nous devons compenser des années de sous-utilisation.”

“Le total des dépenses de défense annoncées par les États membres augmentera de 70 milliards d’euros supplémentaires au cours des trois prochaines années”, Borrell a déclaré, ajoutant que “les gens ne se battent pas avec des billets de banque.”

Borrell a déclaré que Bruxelles était confrontée à un défi pour dépenser l’argent “de manière coordonnée” et que les décisions nationales ne devraient pas être axées uniquement sur les besoins actuels, une référence apparente aux troubles en Ukraine.

Si l’accent reste mis uniquement sur les exigences actuelles, l’Europe sera à nouveau confrontée à « un paysage capacitaire européen fragmenté », il a averti.

Le chef de la diplomatie a déclaré qu’un équilibre doit être trouvé entre la réponse aux besoins actuels et la préparation aux menaces futures. Ces menaces sont “proche et susceptible de s’aggraver”, il a dit.

L’UE a engagé environ 2,5 milliards de dollars d’armes à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe en février.

L’engagement de Borrell intervient alors que les nations européennes manquent d’armes pour donner à l’Ukraine alors qu’elles voient leurs propres stocks diminuer.

Les transferts constants d’armes vers l’Ukraine ont mis à rude épreuve les stocks de la plupart des pays de l’OTAN, selon un rapport du New York Times du mois dernier, qui a déclaré que les plus petits pays du bloc avaient “épuisé leur potentiel” et au moins 20 des 30 membres de l’OTAN étaient “assez exploité.”

Politico a rapporté la semaine dernière que la France avait officieusement admis qu’elle était à court d’armes pour envoyer Kiev en raison de l’état de ses propres approvisionnements, tandis que l’Allemagne fait également face à un manque de munitions de 20 milliards d’euros.