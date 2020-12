La Commission européenne a présenté le 9 décembre sa nouvelle stratégie pour une mobilité intelligente et durable afin d’aligner le secteur des transports sur le Green Deal européen.

La stratégie de mobilité durable et intelligente, associée à un plan d’action de 82 initiatives, qui guidera les travaux de l’UE au cours des quatre prochaines années, jette les bases de la manière dont le système de transport de l’UE peut réaliser sa transformation verte et numérique et devenir plus résilient aux crises futures . Comme indiqué dans le Green Deal européen, le résultat sera une réduction de 90% des émissions d’ici 2050, grâce à un système de transport intelligent, compétitif, sûr, accessible et abordable.

«Pour atteindre nos objectifs climatiques, les émissions du secteur des transports doivent clairement suivre une tendance à la baisse», a déclaré le vice-président exécutif de l’UE pour le Green Deal européen Frans Timmermans m’a dit. «La stratégie d’aujourd’hui modifiera la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent à travers l’Europe et facilitera la combinaison de différents modes de transport en un seul voyage. Nous avons fixé des objectifs ambitieux pour l’ensemble du système de transport afin d’assurer un retour durable, intelligent et résilient de la crise du COVID-19 », a-t-il ajouté.

Commissaire européen aux transports Adina Valean a souligné que les questions de transport sont l’épine dorsale qui relie les citoyens européens et les entreprises. «Les technologies numériques ont le potentiel de révolutionner notre façon de nous déplacer, de rendre notre mobilité plus intelligente, plus efficace et aussi plus verte. Nous devons fournir aux entreprises un cadre stable pour les investissements verts qu’elles devront réaliser au cours des prochaines décennies. Grâce à la mise en œuvre de cette stratégie, nous créerons un système de transport plus efficace et résilient, qui est sur la bonne voie pour réduire les émissions conformément à nos objectifs du Green Deal européen », a déclaré le commissaire aux transports.

Selon la Commission, tous les modes de transport doivent devenir plus durables, avec des alternatives vertes largement disponibles et les bonnes incitations mises en place pour conduire la transition.

D’ici 2030, au moins 30 millions de voitures à zéro émission seront en service sur les routes européennes, 100 villes européennes seront climatiquement neutres, a déclaré la Commission. En outre, le trafic ferroviaire à grande vitesse doublera à travers l’Europe, les déplacements collectifs programmés pour les trajets de moins de 500 kilomètres devraient être neutres en carbone, la mobilité automatisée sera déployée à grande échelle et les navires à émission zéro seront prêts pour le marché.

D’ici 2035, les gros avions à émission zéro seront prêts pour le marché, a déclaré la Commission.

D’ici 2050, presque toutes les voitures, fourgonnettes, bus ainsi que les nouveaux véhicules lourds seront à zéro émission, le trafic ferroviaire de fret doublera et un réseau de transport transeuropéen multimodal (RTE-T) pleinement opérationnel pour un développement durable et intelligent transport avec une connectivité haut débit.

Le transport a été l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie du COVID-19, et de nombreuses entreprises du secteur connaissent d’immenses difficultés opérationnelles et financières. La Commission s’engage donc à renforcer le marché unique – par exemple en redoublant d’efforts et d’investissements pour achever le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) d’ici 2030 et en aidant le secteur à mieux reconstruire grâce à des investissements accrus, tant publics que privés, dans la modernisation des flottes dans tous les modes.

La Commission s’engage également à rendre la mobilité équitable et juste pour tous – par exemple en rendant la nouvelle mobilité abordable et accessible dans toutes les régions et pour tous les passagers, y compris ceux à mobilité réduite, en rendant le secteur plus attractif pour les travailleurs et en renforçant la sûreté et la sécurité des transports dans tous les modes, y compris en ramenant le nombre de morts près de zéro d’ici 2050.

Réagissant en amont de la stratégie de mobilité de la Commission, Hydrogen Europe a déclaré le 9 décembre qu’il s’agissait d’une feuille de route ambitieuse pour parvenir à au moins 90% de réduction des émissions du secteur des transports d’ici 2050. Il a noté que le secteur des transports est confronté à de nombreux défis: augmentation du trafic, augmentation des effets de serre les émissions de gaz (GES), en particulier des secteurs difficiles à électrifier, comme le transport lourd, l’aviation et le maritime. Dans ces secteurs, les technologies de l’hydrogène ont un rôle majeur à jouer dans la réalisation des objectifs du Green Deal, a déclaré Hydrogen Europe.

«Félicitations à la Commission européenne pour cette feuille de route complète – tous les modes de transport doivent être décarbonés!» Secrétaire général Hydrogen Europe Jorgo Chatzimarkakis m’a dit. «La vision d’une ‘infrastructure de recharge et de ravitaillement abondante pour les véhicules zéro émission’ est une musique à mes oreilles. Pour que cela se produise, nous avons besoin d’une approche holistique, ce que la Commission a proposé. Outre le soutien aux véhicules zéro émission, les infrastructures, la tarification du carbone, la taxation de l’énergie, des incitations pour les carburants durables, pour n’en nommer que quelques-uns. L’industrie de l’hydrogène est prête à accélérer la voie vers une mobilité neutre en carbone », a-t-il ajouté.

Greenpeace EU a critiqué la nouvelle stratégie de mobilité de l’UE, soulignant qu’elle continue de pousser l’UE dans la crise climatique malgré certaines mesures «vertes». Greenpeace a fait valoir qu’en dépit d’une affirmation de la Commission selon laquelle la stratégie de mobilité s’attaquerait à toutes les sources d’émissions connexes et aux attentes élevées qui en découlent, la stratégie ne propose aucun changement de donne.

«Soutenir quelques mesures vertes ne pourra jamais compenser la libération de certains des plus grands émetteurs européens», a déclaré Greenpeace. Lorelei Limousin a déclaré, ajoutant: «Alors que la Commission européenne s’engage à stimuler le rail et la mobilité durable, elle n’a pas réussi une fois de plus à couper le flux d’argent des contribuables vers les industries sales».