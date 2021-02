L’UE lutte contre un nombre croissant de cas de fraude au vaccin Covid-19, selon von der Leyen

L’UE est confrontée à des cas croissants de fraude au vaccin contre les coronavirus, a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ajoutant que le bloc faisait tout ce qu’il pouvait pour lutter contre la tendance.

«Dans une crise comme celle-ci, vous aurez toujours des gens qui tenteront de profiter des problèmes des autres», a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse mercredi.

Et nous constatons un nombre croissant de fraudes et de tentatives de fraude liées aux vaccins.

Le chef de la Commission européenne a assuré que le bloc est « Combattre cette tendance. » Obtenir des jabs du marché noir peut être dangereux, a-t-elle souligné, car il n’y a aucune garantie que le processus de la chaîne de refroidissement pendant leur expédition soit correctement entretenu.

Les vaccins contre Covid-19 nécessitent des conditions de stockage spécifiques. En particulier, le jab Pfizer fabriqué aux États-Unis, qui est utilisé par l’UE, entre autres, doit être conservé entre -80C et -60C (-112F et -76F).

L’organisme antifraude de l’UE, l’OLAF, a enquêté sur des cas de fraude vaccinale et a donné aux membres des conseils sur la manière d’identifier les fraudeurs, a ajouté von der Leyen.

Dans un communiqué publié lundi, le directeur général de l’OLAF, Ville Itala, a déclaré que son agence avait rencontré «De nombreuses formes différentes» dans lequel des fraudeurs avaient tenté de tromper «Gouvernements à travers l’UE.»

Les auteurs pourraient offrir des vaccins importés illégalement dans le bloc, tenter de vendre de faux vaccins ou fournir des échantillons de qualité du vaccin, mais « disparaître » dès que le premier paiement anticipé est effectué, Itala a averti.

Bien que l’UE achète ses vaccins collectivement, les États membres sont également autorisés à signer eux-mêmes des accords s’ils ne contredisent pas les accords négociés par la Commission européenne.

Et les fraudeurs tentent de saisir cette opportunité dans un contexte de lent déploiement des vaccins dans le bloc.

L’Office européen de lutte antifraude a officiellement commencé à enquêter sur le commerce illicite de masques faciaux, de médicaments, de kits de test et d’autres articles liés au coronavirus il y a près d’un an. À ce jour, plus de 1 000 opérateurs suspects ont été identifiés et plus de 14 millions d’objets saisis ou détenus. Cependant, aucune saisie de faux vaccins n’a encore été enregistrée.

