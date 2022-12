L’UE licencie un haut responsable arrêté dans une enquête sur la corruption

Les agents ont effectué plus d’une douzaine de perquisitions et saisi plus d’un demi-million d’euros dans le cadre de l’enquête

Les législateurs européens ont voté à une écrasante majorité en faveur de la fin anticipée du mandat de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili. L’homme politique grec a été arrêté en Belgique dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption, qui impliquerait le Qatar, hôte de la Coupe du Monde de la FIFA.

Lors d’une séance mardi, 625 députés ont soutenu la décision, avec un seul vote contre et deux abstentions. La présidente de la chambre, Roberta Metsola, avait déposé lundi une requête en non-lieu. Il fallait une majorité qualifiée des deux tiers pour passer.

Kaili, qui a été l’un des 14 vice-présidents de l’assemblée, a été arrêté la semaine dernière dans le cadre d’une enquête de la police belge sur des allégations de corruption de fonctionnaires de l’UE. Les procureurs affirment que plusieurs députés européens ont été influencés en utilisant des cadeaux et de l’argent offerts à la famille et aux amis par un “Pays du Golfe” que les médias locaux ont identifié comme étant le Qatar. Kaili est l’un des quatre suspects dans l’affaire, selon les autorités belges.

Le gouvernement qatari et Kaili ont nié tout acte répréhensible.

La femme de 44 ans est une ancienne présentatrice de télévision et députée européenne du Mouvement socialiste panhellénique grec, mieux connu sous le nom de PASOK, depuis 2014. Elle a été évincée par son propre parti ainsi que du groupe “Socialistes et démocrates” dans le Parlement européen, après l’annonce de son arrestation.

L’Office central belge de lutte contre la corruption a signalé avoir effectué 16 perquisitions dans plusieurs villes et confisqué plus de 600 000 € (633 700 $) dans le cadre de l’enquête. L’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent a annoncé lundi qu’elle avait saisi des actifs appartenant à Kaili, ainsi qu’aux membres de sa famille et à ses associés.

D’autres perquisitions ont eu lieu en Belgique ce week-end et lundi, notamment au siège du Parlement européen. L’argent liquide saisi au domicile de Kaili et d’un autre suspect, un eurodéputé italien, s’élève à plus de 1,5 million d’euros, rapporte mardi le journal LeSoir.

Les désaccords se sont intensifiés dans l’UE sur le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme, au milieu de la Coupe du monde de football en cours dans le pays. Il y a des accusations de longue date selon lesquelles Doha maltraite les travailleurs et que le travail forcé étranger a été utilisé pour préparer le championnat de football. Kaili a rejeté cette ligne de critique dans un discours en novembre, arguant que le Qatar est un “avant-garde” sur les droits du travail dans la région.