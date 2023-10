L’UE, les États-Unis et la Russie ont tenu des pourparlers secrets quelques jours avant la crise du Haut-Karabakh – POLITICO

De hauts responsables des États-Unis et de l’UE ont rencontré leurs homologues russes pour des pourparlers d’urgence non divulgués en Turquie visant à résoudre l’impasse sur le Haut-Karabakh, quelques jours seulement avant que l’Azerbaïdjan ne lance une offensive militaire le mois dernier pour reprendre le territoire séparatiste du contrôle ethnique arménien.

Cette réunion hors agenda marque un contact rare – voire finalement infructueux – entre Moscou et l’Occident sur un problème de sécurité majeur, après que l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine en février 2022 a bouleversé la diplomatie régulière.

Un haut diplomate connaissant les discussions a déclaré à POLITICO que la réunion avait eu lieu le 17 septembre à Istanbul dans le cadre des efforts visant à faire pression sur l’Azerbaïdjan pour qu’il mette fin à son blocus de neuf mois de l’enclave et autorise l’entrée des convois d’aide humanitaire en provenance d’Arménie. Selon l’envoyé, la réunion s’est concentrée sur « comment faire circuler ces foutus camions » et garantir que l’approvisionnement en nourriture et en carburant puisse atteindre ses quelque 100 000 habitants.

Les États-Unis étaient représentés par Louis Bono, conseiller principal de Washington pour les négociations sur le Caucase, tandis que l’UE dépêchait sur place Toivo Klaar, son représentant pour la région. La Russie, quant à elle, a envoyé Igor Khovaev, qui est l’envoyé spécial de Poutine pour les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Une telle interaction diplomatique de haut niveau est rare. En mars, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sont venus face à face en marge de la réunion du G20 en Inde – mais Moscou a insisté sur le fait que l’échange s’était déroulé « en mouvement » et qu’aucune négociation n’avait eu lieu.

Dans une déclaration fournie à POLITICO, un responsable de l’UE a déclaré : « nous pensons qu’il est important de maintenir des canaux de communication avec les interlocuteurs concernés pour éviter les malentendus ». Le responsable a également observé que Klaar avait cherché à maintenir les lignes ouvertes sur de nombreux fronts au cours des « dernières années », notamment lors des négociations avec Khovaev et Mikhaïl Galuzine, vice-ministre russe des Affaires étrangères.

Un porte-parole du Département d’État américain a refusé de commenter la réunion, affirmant simplement que « nous ne commentons pas les discussions diplomatiques privées ».

Cependant, un responsable américain proche du dossier, qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter de questions diplomatiques sensibles, a expliqué que les discussions découlaient de l’idée que le Kremlin détenait toujours une influence dans la région. « Nous devons être capables de travailler avec les Russes sur ce sujet car ils ont une influence sur les partis, d’autant plus que nous traversons actuellement une période précaire », a déclaré le responsable américain.

L’Azerbaïdjan a lancé une offensive éclair contre le Haut-Karabakh le 19 septembre, envoyant des chars et des troupes dans la région sous le couvert de bombardements d’artillerie lourde. Les dirigeants arméniens du Karabakh ont été contraints de se rendre après 24 heures de combats acharnés qui ont tué des centaines de personnes des deux côtés. Depuis lors, le gouvernement arménien affirme que plus de 100 000 personnes ont fui leurs foyers et traversé la frontière, craignant pour leur vie.

L’Azerbaïdjan insiste sur le fait qu’il a le droit de prendre des mesures contre les « formations armées illégales » sur son territoire internationalement reconnu et s’est engagé à « réintégrer » ceux qui sont restés sur place. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a qualifié l’opération militaire de « dévastatrice », tandis que Blinken s’est joint aux appels lancés à l’Azerbaïdjan « pour qu’il s’abstienne de toute nouvelle hostilité au Haut-Karabakh et fournisse un accès humanitaire sans entrave ».