L’Union européenne, les États-Unis et des dizaines d’autres pays ont promis une aide de 5,5 milliards d’euros mardi pour aider à lutter contre l’aggravation des crises humanitaires et économiques de la Syrie ravagée par la guerre et aider les pays voisins accueillant des réfugiés.

La promesse d’aide est venue le dernier jour d’une conférence annuelle co-organisée par les Nations Unies et l’UE dans un contexte d’aggravation de la pandémie de coronavirus. Le conflit en Syrie est entré dans sa 11e année sans solution politique en vue.

Annonçant l’engagement total, le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a déclaré qu’en plus des subventions, les institutions financières et les donateurs ont annoncé des prêts d’un montant de 6 milliards d’euros.

«Une décennie après que les Syriens sont descendus pacifiquement dans la rue pour réclamer la liberté, la justice et des perspectives économiques, ces demandes ne sont toujours pas satisfaites et le pays est dans le chaos», a déclaré Josep Borrell, le plus haut diplomate de l’UE.

L’UE a déclaré qu’elle s’était engagée à fournir 3,7 milliards d’euros (4,3 milliards de dollars) pour 2021 et au-delà, 1,12 milliard d’euros (1,31 milliard de dollars) provenant du bras exécutif du bloc et 2,6 milliards d’euros (3 milliards de dollars) des 27 États membres de l’UE.

Les engagements mondiaux ont été inférieurs aux 10 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros) espérés par l’ONU et inférieurs au total de 7,7 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros) de l’année dernière. Avant la conférence, l’ONU et d’autres groupes humanitaires avaient déclaré qu’ils cherchaient plus de 4 milliards de dollars d’aide à la Syrie, leur plus grand appel à ce jour. Un autre 5,8 milliards de dollars a été demandé pour près de 6 millions de réfugiés syriens qui ont fui leur patrie.

Le groupe d’aide Oxfam a déclaré qu’il était décevant.

«L’argent promis confirme les craintes que les donateurs n’écoutent pas les appels des millions de Syriens qui ont fui leurs maisons et ont vu leur vie déchirée par dix ans de conflit», a déclaré le directeur national d’Oxfam Syrie, Moutaz Adham. un message sombre à ceux qui essaient de trouver un avenir après dix ans d’obscurité et de désespoir.

L’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé une aide humanitaire américaine de plus de 596 millions de dollars. Le département d’État a déclaré que l’aide bénéficierait aux personnes en Syrie et aux réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte.

La décennie d’effusion de sang en Syrie a tué plus d’un demi-million de personnes et provoqué un exode de réfugiés qui a déstabilisé les pays voisins et impacté l’Europe. Selon l’ONU, 13,4 millions de personnes en Syrie – plus de la moitié de la population du pays avant la guerre – ont besoin d’assistance. C’est une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière.

Les prix des denrées alimentaires montent en flèche, les devises s’effondrent

Au milieu de la pandémie de coronavirus, la situation humanitaire de la Syrie s’est aggravée. La monnaie locale s’est effondrée et les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche – augmentant de 222% par rapport à l’année dernière. Neuf personnes sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté et dans le nord-ouest de la Syrie, une zone détenue par les rebelles, près des trois quarts des 4,3 millions d’habitants sont en situation d’insécurité alimentaire.

« La situation des Syriens dans leur propre pays et dans les pays voisins est pire qu’elle ne l’a jamais été au cours des neuf dernières années », a déclaré le chef humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock. « Il y a moins de violence, mais il y a plus de souffrance. »

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a promis 1,738 milliard d’euros (2 milliards de dollars) au nom de l’Allemagne mardi, un montant qu’il a décrit comme le plus grand engagement du pays au cours des quatre dernières années.

« La tragédie syrienne ne doit pas durer encore dix ans », a-t-il dit. « Pour y mettre fin, il faut d’abord redonner espoir ».

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a ramené son engagement à «au moins» 205 millions de livres (281 millions de dollars), contre 300 millions (411,8 millions de dollars) l’année dernière.

«Arrivant quelques semaines à peine après le dixième anniversaire du conflit, cette décision est profondément préoccupante, surtout compte tenu du fort impact de l’aide britannique au cours des dix dernières années», a déclaré David Miliband, président du groupe d’aide International Rescue Committee.

Appelant à une résolution politique du conflit, Borrell a déclaré que l’avenir de la Syrie «n’appartient à aucune des factions et à aucune des puissances extérieures. Il appartient aux Syriens de se former, dans le cadre de négociations détenues et dirigées par les Syriens sous les auspices des Nations Unies. «

Le gouvernement syrien a repris le contrôle des plus grandes villes du pays, mais de larges pans de la Syrie sont toujours détenus par des rebelles. Les partisans du président Bashar Assad incluent la Russie et l’Iran, tandis que la Turquie et les puissances occidentales ont soutenu l’opposition.

Geir Pedersen, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, a déclaré qu’un cessez-le-feu restait «plus urgent que jamais» et a exprimé ses inquiétudes quant à la menace posée par les groupes extrémistes.

«La résurgence de ces groupes et l’emprise territoriale de certains d’entre eux ne peuvent laisser la communauté internationale indifférente», a-t-il déclaré. «En même temps, il est clair que ce défi ne peut être relevé que de manière conforme au droit international et aux principes. de la protection des civils. «

Lowcock a insisté sur l’importance cruciale de fournir un soutien aux enfants syriens, non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi pour des raisons stratégiques.

« Comment pensons-nous que ces enfants seront comme des adultes, s’ils ne vont jamais à l’école, si tout ce qu’ils ont connu est un monde de guerre, si tout ce qu’ils voient c’est de la souffrance? », A-t-il dit.

Selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance, la guerre civile a tué ou blessé près de 12 000 enfants et laissé des millions de personnes non scolarisées.