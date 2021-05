L’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis se joignent à des dizaines d’États pour exiger des réponses aux allégations d’abus sexuels contre le personnel de l’OMS

La déclaration prononcée à l’assemblée annuelle de l’OMS par l’ambassadrice canadienne Leslie Norton a appelé l’agence des Nations Unies à fournir «Résultats crédibles» pour répondre aux préoccupations concernant les allégations d’abus sexuels formulées contre son personnel et au fait que d’autres personnes ne signalent pas leurs actes.

«Depuis janvier 2018, nous sommes profondément préoccupés par les allégations relatives à des questions d’exploitation et d’abus sexuels, et de harcèlement sexuel, ainsi que d’abus d’autorité, en ce qui concerne les activités de l’OMS». Norton a déclaré vendredi.

Nous nous sommes alarmés des suggestions des médias selon lesquelles la direction de l’OMS était au courant de cas signalés d’exploitation et d’abus sexuels et de harcèlement sexuel et ne les avait pas signalés.