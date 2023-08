L’UE lance une évaluation des droits de l’homme et du travail en Birmanie

L’Union européenne évalue actuellement les droits de l’homme et du travail au Myanmar, a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission européenne, laissant la porte ouverte à une éventuelle modification des préférences commerciales qu’elle accorde au pays.

Le programme européen « Tout sauf les armes » (EBA) supprime les droits de douane et les quotas pour toutes les importations de biens, à l’exception des armes et des munitions, en provenance de 47 pays les moins avancés, dont le Myanmar.

L’industrie vestimentaire du Myanmar, un employeur clé dans ce pays pauvre, exporte des vêtements vers de grandes marques européennes, notamment Adidas, H&M et Inditex, propriétaire de Zara.

Mais H&M et Inditex ont tous deux récemment déclaré qu’ils cesseraient de s’approvisionner dans le pays où la junte militaire au pouvoir a arrêté des dirigeants syndicaux et où les informations faisant état d’abus en matière de travail se sont multipliées.

« L’UE évalue actuellement la situation des droits de l’homme et des droits du travail au Myanmar dans le cadre de l’engagement renforcé de l’ABE », a déclaré le porte-parole de la Commission dans un courrier électronique en réponse à une question de Reuters.

« En conséquence, l’UE continuera à suivre la situation de près et pourra, si nécessaire, adapter sa politique », a déclaré le porte-parole.

Le programme EBA soutient les moyens de subsistance de milliers de travailleurs vulnérables au Myanmar, principalement des femmes, a ajouté le porte-parole.

L’UE finance depuis 2013 des projets visant à améliorer les conditions de travail dans les usines de confection du Myanmar. Le dernier projet, appelé MADE, compte 18 marques européennes parmi ses membres.

Une junte militaire a pris le pouvoir au Myanmar en février 2021, plongeant le pays dans une crise politique et humanitaire.

Bruxelles a entamé ce qu’elle appelle un « engagement renforcé » avec le Myanmar en 2017 en raison de ses lacunes en matière de droits de l’homme et du travail. Cela implique une surveillance et un engagement supplémentaires auprès des autorités, et peut conduire au retrait des préférences commerciales.