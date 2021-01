L’Europe vieillit et le continent doit s’y préparer.

Tel était le message de Bruxelles cette semaine lorsque la Commission européenne a lancé une consultation publique de 12 semaines sur le vieillissement de l’Europe.

L’idée est de concevoir de nouvelles politiques pour relever les défis qui se présenteront lorsque 30% de la population aura plus de 65 ans.

Selon Eurostat, le nombre de personnes nécessitant des soins de longue durée pourrait passer de 20 millions en 2016 à près de 24 millions en 2030.

Dubravka Šuica, la commissaire européenne responsable de la démographie, a déclaré que l’Europe vieillissante doit penser à l’avenir et combler les lacunes du marché du travail.

Elle a déclaré à Euronews: « Comme vous le savez, l’Europe est un continent vieillissant et si vous regardez Eurostat au cours des 50 dernières années, nous vivons 10 ans de plus, nous devons donc réfléchir à [the] marché du travail, nous devons penser à notre productivité et à notre technologie en développement et nous devons remplir notre marché du travail, nous devons penser à l’âge limite de la retraite, nous devons prendre tout cela en compte pour être efficaces non seulement économiquement mais aussi notre système social et notre système de protection sociale, sur les soins de longue durée et sur les enfants – tout est incorporé dans ce livre vert « .

Pour les ONG, le vieillissement est l’éléphant dans la salle depuis des années parmi les décideurs politiques et n’est venu au premier plan que depuis la pandémie COVID-19. Ils espèrent que la Commission européenne parlera directement aux personnes âgées lors de leur consultation.

«Il est de la responsabilité des décideurs d’élaborer des politiques qui répondent aux [the] besoins et aspirations de tous les groupes d’âge et de toutes les populations », a déclaré Julia Wadoux, d’AGE Platform Europe.

« Le Livre vert sur le vieillissement prévoit [an] opportunité d’apporter des bénéfices à toutes les générations qui se complètent dans leur vision de la société et dans les solutions pour la façonner et l’organiser. «