L’UE lance une action en justice contre la Pologne au sujet de la nouvelle loi sur l’influence russe

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a lancé jeudi une action en justice contre la Pologne, pays membre, au sujet d’une nouvelle loi controversée qui, selon le gouvernement nationaliste, est destinée à lutter contre l’influence russe mais qui, selon les critiques, pourrait être utilisée pour persécuter les politiciens de l’opposition.

La Commission européenne a déclaré qu’elle estimait que la nouvelle loi « interfère indûment avec le processus démocratique » et qu’elle « viole le principe de la démocratie » et « le droit à une protection judiciaire efficace ». La branche exécutive de l’UE surveille le respect des lois du bloc.

La loi a été adoptée en mai, avant les élections générales prévues à l’automne, et permet la création d’un comité chargé d’enquêter sur l’influence russe en Pologne. Les critiques soutiennent qu’il aurait des pouvoirs inconstitutionnels, y compris la capacité d’exclure des fonctionnaires de la vie publique pendant une décennie.

Il semble avoir galvanisé le soutien du public à l’opposition. Au cours du week-end, environ 500 000 personnes ont pris part à une énorme manifestation antigouvernementale, selon les organisateurs. Les citoyens sont venus de tout le pays pour exprimer leur colère contre les responsables qui, selon eux, ont érodé les normes démocratiques et fait craindre que la nation ne suive la Hongrie et la Turquie sur la voie de l’autocratie.

La manifestation était dirigée par le principal chef de l’opposition, Donald Tusk, un ancien haut responsable de l’UE. C’était peut-être la plus grande manifestation depuis des décennies en Pologne, bien que la télévision d’État ait déclaré qu’il n’y avait pas plus de 150 000 personnes. Le diffuseur, TVP, a été accusé d’avoir largement sous-estimé le taux de participation.

La marche a eu lieu le jour anniversaire d’un moment crucial de l’histoire de la Pologne, les élections partiellement libres du 4 juin 1989, qui ont ouvert la voie à la fin du régime communiste. Il a eu lieu environ cinq mois avant les élections, au cours desquelles le parti au pouvoir Droit et Justice se bat pour un troisième mandat.

Comme première étape de son action en justice, la Commission européenne a envoyé au gouvernement de Varsovie une « lettre de mise en demeure » exposant ses griefs. La Pologne a 21 jours pour répondre à la lettre, et après plus d’échanges, le gouvernement pourrait faire face à de lourdes amendes s’il ne se conforme pas.

Bruxelles est préoccupée par le fait que la loi contient une définition large et non précisée de « l’influence russe » et des « activités ». Elle considère que la loi « viole les principes de légalité et de non-rétroactivité », car elle pourrait exclure des fonctionnaires de leurs fonctions pendant une décennie pour un comportement qui était légal dans le passé.

Cette décision intervient deux jours seulement après que le plus haut tribunal de l’UE, la Cour européenne de justice, a confirmé que la Pologne avait refusé de se conformer aux règles du bloc sur l’indépendance judiciaire. Le gouvernement a déjà été condamné à une amende de plus de 500 millions d’euros (535 millions de dollars) pour cette affaire, mais refuse jusqu’à présent de payer.

Mercredi, le ministre polonais des Affaires européennes, Szymon Szynkowski vel Sęk, a déclaré que le gouvernement « fournirait des arguments juridiques et factuels dans cette affaire après avoir pris connaissance des doutes de la Commission européenne ».

« La Pologne, en tant que plus grand pays voisin de la Russie, a non seulement le plein droit mais aussi l’obligation d’enquêter sur ces influences », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse officielle PAP. « Nous aimerions que les décisions prises dans cette affaire ne soient pas basées sur un battage médiatique, mais sur des faits, et nous présenterons ces faits. »

Vanessa Gera à Varsovie a contribué à ce rapport.

Lorne Cook, l’Associated Press