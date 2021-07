L’UE lance une action en justice contre la Hongrie et la Pologne pour violation des droits des citoyens LGBTQ+

Maintenant que l’UE poursuit ses États membres en justice, ils ont deux mois pour répondre aux preuves d’infraction de la Commission, et s’il n’y a pas de discours dans les délais, la Hongrie et la Pologne risquent d’aller devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La Hongrie sera poursuivie pour deux infractions aux valeurs de l’UE. La première consiste à adopter une loi interdisant la représentation de contenus homosexuels ou transgenres aux mineurs de moins de 18 ans. La seconde consiste à demander aux auteurs d’un livre pour enfants de publier un avertissement qu’il contient « un comportement s’écartant des rôles de genre ».

Peu de temps après l’introduction du décret, l’État a infligé une amende de 600 £ à une librairie pour avoir vendu une publication décrivant des familles de même sexe sans un tel avertissement.



Pendant ce temps, la Pologne a été critiquée pour ses zones autoproclamées sans LGBT, qui entravent les valeurs de l’UE favorisant la non-discrimination. Plus de 100 villes, couvrant un tiers du pays, se sont accordées le statut d’être à l’abri de l’influence LGBT. Dans une démarche similaire à celle de la Hongrie, la commission enverra un avis à la Pologne pour non-respect de l’éthique fondamentale de l’UE.

La loi controversée de la Hongrie est entrée en vigueur la semaine dernière et a été accueillie par des protestations nationales dans la capitale du pays, Budapest. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a critiqué cette décision, la qualifiant de « disgrâce, » et juré que « L’Europe ne permettra jamais que des pans de notre société soient stigmatisés. »

La décision de la Hongrie a fait l’objet de vives critiques et de menaces de sanctions, 14 États membres de l’UE ayant rédigé une lettre le mois dernier exprimant l’avis que la loi hongroise « représente une forme flagrante de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression, et mérite donc d’être condamnée ».



Budapest a rejeté toutes les critiques de ses actions, les défendant comme étant destinées à la protection des enfants, et a déclaré que sa part des fonds de relance de l’UE ne devrait pas être liée à l’abrogation de la loi controversée.



