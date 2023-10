L’UE lance un ultimatum à Elon Musk

Le milliardaire s’exposera à des « sanctions » s’il ne respecte pas la réglementation sur la « désinformation », a déclaré un haut responsable.

Un haut responsable de l’Union européenne a exigé une répression contre « désinformation » sur X (anciennement Twitter), avertissant que le bloc prendrait des mesures contre le propriétaire du site Elon Musk s’il l’autorisait « contenu terroriste » à circuler sur sa plateforme.

Dans un « lettre urgente » adressé à Musk mardi, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a rappelé le «des obligations très précises» définies dans les lois de régulation de l’Internet du bloc. Il a appelé à une application plus stricte de la loi sur X, affirmant qu’il y avait eu un déluge de fausses informations liées aux combats en cours entre Israël et les militants palestiniens.

« Suite aux attaques terroristes du Hamas contre Israël, nous avons des indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l’UE. » il ditajoutant que lorsque X reçoit « avis de contenu illégal » il doit « être opportun, diligent et objectif en prenant des mesures et en supprimant le contenu pertinent. »

En savoir plus L’UE exige des réponses sur le « réseau pédophile Instagram »

Même si Breton n’a donné aucun exemple de « contenus violents et terroristes » faisant le tour de l’estrade, il a poursuivi en déclarant que « médias publics et organisations de la société civile » avait signalé de nombreux cas de « images fausses et manipulées » y compris « réutilisé » des photos de conflits sans rapport et « des images provenant en réalité de jeux vidéo. »

Le responsable a déclaré qu’il s’attendait à un « réponse rapide, précise et complète » de l’équipe de Musk dans les 24 heures, et a averti que «des sanctions peuvent être imposées» si les autorités de l’UE estiment que X ne respecte pas la principale réglementation Internet du bloc, la loi sur les services numériques (DSA).

Musk a ensuite réagi à la lettre sur les réseaux sociaux. postedemandant à Breton de « listez les violations auxquelles vous faites allusion sur X, afin que le public puisse les voir. » Il a ajouté que « Notre politique est que tout soit open source et transparent, une approche que je sais que l’UE soutient. »

Breton a refusé de citer des cas particuliers de désinformation. déclarant que Musk est « bien au courant des rapports de vos utilisateurs – et des autorités – sur les faux contenus et la glorification de la violence. »

En savoir plus Un député israélien appelle à utiliser des « armes apocalyptiques »

En vertu du DSA, les sites Web et les moteurs de recherche peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires global s’ils enfreignent les règles. Toutefois, même si la loi ne sera pleinement appliquée qu’au début de 2024, les sites désignés comme « de très grandes plateformes en ligne » – ou ceux comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels, comme X – devaient répondre aux exigences à partir du mois d’août.

La flambée de violence en Israël a éclaté ce week-end, après que le Hamas – le groupe palestinien qui gouverne Gaza – a envoyé des vagues de commandos et de roquettes sur les villes israéliennes. Les Forces de défense israéliennes ont riposté par de lourdes frappes aériennes sur Gaza, qui se sont poursuivies mardi soir. Près de 2 000 personnes ont été tuées dans toutes les parties au conflit depuis samedi, selon les autorités locales, et des milliers d’autres ont été blessées.