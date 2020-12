VARSOVIE, Pologne (AP) – Les travailleurs médicaux, les résidents des maisons de retraite et les politiciens devraient être vaccinés dimanche contre le coronavirus dans toute l’Union européenne, dans le cadre d’un effort des 27 pays du bloc pour déployer des tirs de manière coordonnée et équitable.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié une vidéo célébrant le déploiement du vaccin, le qualifiant de «moment émouvant d’unité» dans la bataille pour protéger près de 450 millions d’habitants de l’Union de la pire crise de santé publique depuis un siècle.

Il s’est avéré que certaines immunisations de l’UE ont commencé un jour plus tôt en Allemagne, en Hongrie et en Slovaquie. L’exploitant d’une maison de retraite allemande où des dizaines de personnes ont été vaccinées samedi, dont une femme de 101 ans, a déclaré: «chaque jour que nous attendons est un jour de trop».

Le déploiement marque un moment d’espoir pour une région qui comprend certains des points chauds viraux les plus anciens et les plus touchés au monde – l’Italie et l’Espagne – et d’autres comme la République tchèque, qui ont été épargnés plus tôt dans l’année pour voir leurs systèmes de santé. près de l’effondrement à l’automne. Cela devrait également atténuer les frustrations qui s’accumulaient, en particulier en Allemagne, alors que la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis avaient lancé leurs programmes de vaccination avec le même vaccin des semaines plus tôt.

Au total, les 27 pays de l’UE ont enregistré au moins 16 millions d’infections à coronavirus et plus de 336000 décès – un nombre énorme que les experts conviennent toujours de sous-estimer le véritable bilan de la pandémie en raison de cas manqués et de tests limités.

Les premières expéditions du vaccin développé par l’allemand BioNTech et le fabricant américain Pfizer étaient limitées à un peu moins de 10 000 doses dans la plupart des pays de l’UE, et ses programmes de vaccination de masse ne devraient commencer qu’en janvier.

Chaque pays décide lui-même qui obtiendra les premiers clichés. L’Espagne, la France et l’Allemagne, entre autres, s’engagent à donner la priorité aux personnes âgées et aux résidents dans les maisons de retraite.

En Italie, qui a le pire bilan viral d’Europe avec plus de 71000 morts, une infirmière de l’hôpital Spallanzani de Rome, le principal établissement de maladies infectieuses de la capitale, sera la première du pays à recevoir le vaccin, suivie par d’autres personnels de santé.

La Pologne donne également la priorité aux médecins, infirmières et autres en première ligne de la lutte contre le virus. La nation d’Europe centrale a été largement épargnée par la flambée qui a durement frappé l’Europe occidentale au printemps, mais a été frappée par des infections et des décès quotidiens élevés cet automne.

Les dirigeants de l’UE comptent sur le déploiement du vaccin pour aider le bloc à projeter un sentiment d’unité dans une mission complexe de sauvetage après avoir été confronté à une année de difficultés pour négocier un accord commercial post-Brexit avec la Grande-Bretagne.

«C’est ici, la bonne nouvelle à Noël», a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn. «Ce vaccin est la clé décisive pour mettre fin à cette pandémie … c’est la clé pour retrouver nos vies.»

Parmi les politiciens qui prévoient de se faire vacciner dimanche, afin de promouvoir une acceptation plus large des vaccinations, figurent le président slovaque Zuzana Caputova et le ministre bulgare de la Santé Kostadin Angelov.

Pendant ce temps, les premiers cas d’une nouvelle variante du virus qui s’est propagée rapidement autour de Londres et du sud de l’Angleterre ont maintenant été détectés en France et en Espagne. La nouvelle variante, qui, selon les autorités britanniques, est beaucoup plus facile à transmettre, a amené les pays européens, les États-Unis et la Chine à imposer de nouvelles restrictions aux voyages des personnes venant de Grande-Bretagne.

La société pharmaceutique allemande BioNTech est convaincue que son vaccin contre le coronavirus fonctionne contre la nouvelle variante britannique, mais a déclaré que des études supplémentaires étaient nécessaires pour être totalement certain.

L’Agence européenne des médicaments envisagera le 6 janvier d’approuver un deuxième vaccin contre le coronavirus, celui-ci de Moderna, qui a déjà été approuvé pour une utilisation aux États-Unis.

