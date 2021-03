L’Union européenne, la Norvège et le Royaume-Uni ont conclu d’importants accords de pêche en mer du Nord, a déclaré la Commission le 16 mars.

L’accord trilatéral sur les stocks halieutiques gérés conjointement en mer du Nord pour 2021 établit le total autorisé des captures (TAC) et le partage des quotas couvrant plus de 636 000 tonnes de poisson, a indiqué la Commission. En parallèle, l’UE et la Norvège ont conclu des consultations bilatérales pour les stocks partagés en mer du Nord, le Skagerrak et les échanges de quotas.

À la suite du Brexit, les trois parties se sont réunies pour la première fois en janvier de cette année dans un format trilatéral pour s’entendre sur la gestion des principaux stocks partagés en mer du Nord.

Après deux mois de négociations, les trois parties ont signé aujourd’hui un accord, permettant la gestion conjointe des stocks suivants: cabillaud, églefin, lieu noir, merlan, plie et hareng, a indiqué la Commission, ajoutant que l’accord sur les quotas pour 5 sur ces 6 stocks ont été fixés à des niveaux de rendement maximal durable (RMD), conformément aux avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration des mers (CIEM). Cela se traduit par des réductions de quotas en 2021 pour le lieu noir (-25%), la plie (-2,3%) et le hareng (-7,4%), mais des augmentations pour l’églefin (+ 20%) et le merlan (+ 19%).

En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, l’UE avait préconisé une diminution du total autorisé des captures de 16,5% pour 2021. Les négociations ont abouti à une diminution de 10% (soit un TAC de 15 911 tonnes) – un peu moins un résultat ambitieux pour lequel l’UE avait travaillé. Les parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre une série de mesures supplémentaires pour protéger les morues adultes et juvéniles, telles que les fermetures de zones. L’UE continuera également à mettre en œuvre son programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de réduire encore les captures de jeunes stocks.

Les trois parties ont également convenu de coopérer en matière de suivi, de contrôle et de surveillance, organisé pour la première fois dans un cadre trilatéral, a déclaré la Commission.

Le 16 mars, l’UE et la Norvège ont également signé trois accords bilatéraux relatifs aux échanges de quotas et à l’accès réciproque en mer du Nord. Les deux parties ont renouvelé l’accord sur l’accès réciproque pour les stocks gérés conjointement en mer du Nord. En outre, ils ont convenu que, pour les stocks pélagiques, l’UE aura accès à son quota de harengs norvégiens reproducteurs de printemps dans les eaux norvégiennes, tandis que dans le cas du merlan bleu, il y aura un accès réciproque aux eaux de l’autre partie pour capturer jusqu’à 141648. tonnes. L’autre pilier principal de cet accord concerne les échanges de quotas présentant un intérêt économique majeur pour les deux parties, notamment 10 274 ​​tonnes de cabillaud arctique pour l’UE et 37 500 tonnes de merlan bleu pour la Norvège, entre autres.

Le deuxième accord bilatéral concerne la fixation des totaux admissibles de captures (TAC) et le partage des quotas pour le Skagerrak et le Kattegat pour le cabillaud, l’églefin, le merlan, la plie, le pandalus, le hareng et le sprat, ainsi que l’accès réciproque bilatéral dans la zone. Enfin, les parties ont également signé l’arrangement voisin couvrant la pêche suédoise dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord.

Selon la Commission européenne, les accords conclus aujourd’hui permettront le redémarrage tant attendu des opérations de pêche de l’UE dans les eaux norvégiennes, et vice-versa, qui avaient été partiellement interrompues depuis le 31 décembre 2020.