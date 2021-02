L’UE joue un rôle dans le sauvetage de l’accord avec l’Iran, déclare l’envoyé de l’ONU à Téhéran

Les espoirs que l’accord nucléaire iranien puisse être relancé ont été nourris après l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, son prédécesseur Donald Trump s’étant retiré de l’accord en 2018.

Mais l’accord reste fragile car l’Iran a récemment repris ses opérations d’enrichissement d’uranium.

Aujourd’hui, l’envoyé de Téhéran auprès des Nations Unies a déclaré à Euronews que l’Europe pourrait jouer un rôle pour que les États-Unis s’y engagent à nouveau.

L’accord nucléaire iranien de 2015 a été l’une des réalisations diplomatiques marquantes de l’ère Obama. Mais la décision de l’ancien président américain Donald Trump de retirer l’Amérique du pacte a déclenché un désengagement progressif de l’Iran.

Aujourd’hui, l’ambassadeur des Nations Unies à Téhéran, Majid Takht-Ravanchi, a déclaré à Euronews que l’Europe pourrait aider à sauver l’accord:

« L’UE peut et doit jouer un rôle spécifique. L’une des questions évoquées par notre ministre des Affaires étrangères, le Dr Zarif, concernait le rôle que l’UE peut jouer afin de faciliter le retour des États-Unis au JCPOA. le rôle que l’UE peut jouer est assez clair et se fonde sur ce qui est écrit dans le JCPOA et dans la résolution (ONU) 2231. «

L’ambassadeur Takht-Ravanchi a également contredit les récents commentaires du ministre iranien du renseignement selon lesquels le pays pourrait acquérir des armes nucléaires si les sanctions n’étaient pas levées.

« Les armes nucléaires n’ont aucune place dans notre doctrine défensive », a-t-il déclaré. << La fatwah de notre guide suprême a clairement montré que l'Iran n'a aucun intérêt à posséder des armes nucléaires. En fait, les armes nucléaires sont interdites sur la base de la fatwah du guide suprême. Par conséquent, nous n'avons aucun intérêt à acquérir des armes nucléaires et il n'y a eu aucun changement dans notre police vers les armes nucléaires. "

Dans le cadre de l’accord de 2015, l’Iran s’est engagé à autoriser les inspections de l’ONU de ses installations nucléaires en échange du retrait de sanctions économiques sévères. L’accord reste proche de l’effondrement, mais il pourrait être relancé si le président américain Joe Biden et les dirigeants iraniens s’y réengagent.