L’UE invitée à repenser sa politique chinoise – FT

Pékin est devenu un rival plus direct du bloc en raison de sa position sur le conflit en Ukraine, a rapporté un média

L’Union européenne doit adopter une position plus dure à l’égard de la Chine, alors que Pékin en est venu à poser un défi plus important à l’Occident, en partie à cause de son refus de dénoncer la Russie à propos du conflit ukrainien, a rapporté lundi le Financial Times citant un document rédigé par le service extérieur du bloc.

Le document ministériel, qui conseille les pays de l’UE sur la stratégie globale de la Chine, aurait déclaré qu’il “est devenu un concurrent mondial encore plus fort pour l’UE, les États-Unis» et leurs alliés, ajoutant que cette évolution rend nécessaire «pour évaluer la meilleure façon de répondre» aux défis découlant des actions de Pékin.

Selon le document, les facteurs qui devraient inciter l’UE à repenser sa politique vis-à-vis de la Chine incluent la “soutenir la Russie dans son invasion de l’Ukraine», ses prétendues menaces contre l’île autonome de Taiwan, que la Chine considère comme son propre territoire, et la prétendue répression des droits de l’homme.

Pendant ce temps, l’approfondissement des liens de la Chine avec la Russie au milieu du conflit ukrainien serait «une évolution inquiétante. . .[that] Ne peut pas être ignoré.” La position de Pékin sur les hostilités a «amené la Chine à contester plus directement les démocraties occidentales“, a déclaré le journal.

Un responsable de l’UE, interrogé par le média, a noté une partie du document qui prétend “La Chine ne changera pas“, ajoutant qu’il se dirige vers”compétition tous azimuts» avec l’Occident, tant dans les dimensions économiques que politiques.

Le document politique, qui est censé être discuté par les ministres des affaires étrangères de l’UE à Luxembourg lundi avant un débat sur la Chine lors d’un sommet jeudi, a expliqué que la vision de l’UE sur Pékin comme “partenaire-concurrent-rival systémique” n’est plus valide.

Un seul paragraphe du document serait consacré aux domaines de partenariat potentiels, notamment le changement climatique, l’environnement et la santé.

Plus tôt cette année, l’UE, tout en confirmant son engagement en faveur de la coopération, a reconnu publiquement que les relations se sont détériorées, en raison de tels «irritants» que les contre-mesures de Pékin contre les sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme et sa position sur le conflit en Ukraine.

Alors que de nombreux pays occidentaux ont imposé des sanctions radicales à la Russie après que Moscou a lancé sa campagne militaire en Ukraine fin février, la Chine a refusé de les rejoindre. Il a déclaré à plusieurs reprises que l’Occident et l’Ukraine n’avaient pas répondu à la «préoccupations légitimes en matière de sécurité” tout en reprochant à l’OTAN d’avoir poussé les tensions entre Moscou et Kiev à un “point de rupture.”