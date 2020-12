BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a invité lundi le président élu américain Joe Biden à aider à rétablir les liens transatlantiques en lambeaux et l’a exhorté à se joindre à elle dans un «dialogue stratégique» à long terme qui traiterait des problèmes mondiaux allant du COVID-19 au changement climatique.

Lors des discussions à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont déclaré que les intérêts communs de l’Europe et les liens historiques avec l’Amérique constituaient «la relation la plus importante et la plus proche du monde» et constituaient une base solide pour coopérer sur les défis économiques, de politique étrangère et de droits de l’homme.

«Un partenariat transatlantique solide est essentiel pour assurer et contribuer à notre sécurité, notre stabilité et notre prospérité communes», ont déclaré les ministres dans un communiqué.

Les relations transatlantiques se sont érodées au cours des quatre dernières années sous le président Donald Trump, qui a imposé des tarifs douaniers sur les exportations européennes et a retiré les États-Unis d’un certain nombre d’accords de sécurité qui leur sont chers, notamment l’accord sur le nucléaire iranien.

Trump a également abandonné l’accord de Paris sur le changement climatique et a rejeté l’approche multilatérale qui fait partie de l’ADN de l’UE en ce qui concerne des organismes comme l’Organisation mondiale de la santé. À mesure que les liens se sont rompus, la Russie et la Chine sont devenues plus affirmées.

Cherchant à mettre l’ère Trump derrière eux, les ministres ont souligné leur «intérêt à s’engager dans un dialogue politique régulier, global et stratégique avec les États-Unis, y compris au plus haut niveau, afin d’atteindre le plein potentiel du partenariat transatlantique. «

Ils ont déclaré que le bloc des 27 nations « est prêt à discuter de l’orientation stratégique de toutes les politiques d’intérêt commun et se réjouit d’étendre la coopération avec les États-Unis. » Ils ont appelé à de nouveaux efforts pour réformer les organes internationaux tels que l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que pour renforcer les traités mondiaux sur les armes.

«Avec l’élection de Joe Biden en tant que nouveau président américain, il existe de nombreuses opportunités majeures que l’Europe souhaite saisir», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, dont le pays occupe la présidence tournante de l’UE jusqu’à la fin du mois.

Mais Maas a admis que la politique américaine ne changerait pas entièrement. «Tout ne sera pas différent, mais beaucoup ira mieux, et nous devons savoir clairement quelle part de notre responsabilité nous allons assumer et où nous coopérerons avec les États-Unis – que ce soit dans notre voisinage direct ou indirect, à l’ouest Balkans, en Europe de l’Est, mais aussi en Afrique », a-t-il déclaré.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a présidé la réunion, a déclaré que l’objectif était d’établir «un nouveau départ renouvelé de notre engagement avec les États-Unis». Les dirigeants du bloc discuteront également des relations UE-États-Unis cette semaine lors d’un sommet de deux jours commençant jeudi, et ont été réconfortés par les bruits positifs venant d’outre-Atlantique.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevicius, a déclaré que l’équipe de Biden, qui devrait prendre ses fonctions le 20 janvier, semble arriver avec «une attitude différente, une volonté différente, une volonté de coordonner, d’agir ensemble».

«Des deux côtés de l’océan, nous devons agir avec responsabilité et compréhension. Il n’y a pas de remplacement pour les relations transatlantiques », a déclaré Linkevicius.

Geir Moulson à Berlin a contribué à ce rapport.