L’UE intervient pour renforcer le plan de protection de la forêt amazonienne

L’Union européenne a soutenu vendredi un plan visant à protéger la forêt amazonienne, en s’engageant à coordonner les contributions financières des membres de l’UE et en veillant à ce que l’argent soit dépensé comme prévu dans le cadre de son programme d’investissement Global Gateway.

L’équipe Europe, qui comprend des États membres de l’UE et des institutions telles que la Banque européenne d’investissement, coordonnera les 260 millions d’euros (277 millions de dollars) déjà promis par l’Espagne, l’Italie, la Suède, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas pour freiner la déforestation en Amazonie.

En plus de cela, l’UE ajoutera un montant non divulgué pour protéger la forêt de l’exploitation forestière dans le cadre du programme d’investissement Global Gateway de l’UE en Amérique latine, dont la protection de la forêt amazonienne est l’un des projets phares.

Dans le cadre du projet Global Gateway, l’UE s’est engagée en juillet à investir 45 milliards d’euros en Amérique latine d’ici 2027 et le projet sera discuté plus en détail vendredi entre les ministres des Finances de l’UE et d’Amérique latine à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne.

Les ministres cherchent à garantir que l’argent soit versé et dépensé comme prévu, a déclaré une source ayant une connaissance directe des négociations, sous couvert d’anonymat.

REGARDER | Les pays à forêt tropicale concluent un pacte pour exiger des fonds de conservation des pays riches

Dans le passé, la Commission a été critiquée pour avoir promis d’importants investissements dans les régions en développement sans aucun mécanisme permettant de vérifier que l’argent était effectivement décaissé.

La Commission va désormais prendre l’initiative de coordonner les flux monétaires, en intégrant les dons individuels des pays dans une plateforme de donateurs lancée vendredi par la Banque interaméricaine de développement (BID), en marge de la réunion des ministres.

Plus de la moitié de la destruction mondiale des forêts tropicales anciennes a eu lieu en Amazonie et dans les forêts limitrophes depuis 2002. Les forêts tropicales, en particulier celles de l’Amazonie, absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone et jouent un rôle clé dans le climat de la Terre, ce qui les rend vitales pour prévenir le changement climatique.