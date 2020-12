Mais la mesure juridiquement contraignante serait encore édulcorée. Des responsables et des diplomates informés avant la réunion prévue des dirigeants ont déclaré que l’accord accorderait à la Hongrie et à la Pologne une déclaration qui limiterait le bloc à contrôler les dépenses des fonds européens. Les députés pourraient également contester une décision de la Cour européenne de justice.

BRUXELLES – Les dirigeants de l’Union européenne entament des négociations difficiles jeudi pour briser le veto de la Pologne et de la Hongrie qui bloquent le budget de l’Union et un plan de relance massif, alors que les deux pays tentent d’échapper à la surveillance qui pourrait les priver de fonds européens s’ils continuent à refondre les institutions démocratiques au pays.

La confrontation a poussé la toxicité des bâtiments entre les deux pays et le reste du bloc au cœur de Bruxelles, jetant dans le désarroi les plans minutieusement élaborés pour un plan de relance post-coronavirus de 750 milliards d’euros, ainsi que le budget pluriannuel régulier. Des retards supplémentaires empêcheraient les fonds d’atteindre les pays qui en ont le plus désespérément besoin, bloquant une reprise économique naissante après la pire récession de l’histoire du bloc.

«Le projet est sans précédent et légalement suspect dans la mesure où il semble promettre que la Commission européenne n’appliquera pas le nouveau règlement tant que la Hongrie et la Pologne n’auront pas eu la possibilité de saisir la Cour de justice européenne pour tenter de l’annuler», a déclaré R. Daniel Kelemen, professeur de sciences politiques et de droit à l’Université Rutgers.

Un projet de déclaration vu par le New York Times, qui pourrait être finalisé jeudi, a déclaré que la Commission européenne définirait le fonctionnement du mécanisme d’état de droit, et a noté qu’il ne serait pas utilisé pour discriminer un État membre ou empiètent sur sa souveraineté.

La Hongrie et la Pologne sont depuis longtemps en désaccord avec la Commission européenne, le pouvoir exécutif du bloc, au sujet de leur démantèlement des principales institutions de l’état de droit. La Cour européenne de justice, la plus haute juridiction de l’UE, a déclaré certaines de ces politiques illégales, mais le recul s’est poursuivi. Les dirigeants hongrois et polonais font valoir que les changements institutionnels sont leur prérogative nationale et accusent la Commission d’appliquer deux poids deux mesures aux États d’Europe de l’Est, décrivant les dispositions relatives à l’état de droit comme arbitraires et politiques.

Beaucoup craignent que les dommages causés à la démocratie en Pologne et en Hongrie ne soient non seulement difficiles à inverser, mais aussi préjudiciables à l’ensemble de l’Union européenne, le bloc de démocraties le plus riche du monde.

«L’Europe a été érigée en une communauté d’États partageant les mêmes idées, et dans son ADN, elle n’a pas cette conscience qu’il peut y avoir des violations fondamentales de l’état de droit au sein de l’UE», a déclaré Wojciech Sadurski, Polonais et Australien. expert en droit constitutionnel, critique éminent du gouvernement polonais.

Sur le terrain en Hongrie et en Pologne, l’impact de ces politiques est profondément ressenti.

En Hongrie, M. Orban et ses alliés ont mené une érosion lente et méthodique de l’état de droit. Ils ont adopté une nouvelle constitution et changé les lois électorales pour se favoriser. La Cour constitutionnelle a été remplie de loyalistes, de même que des postes de haut niveau englobant les médias publics, le procureur général, la Banque nationale de Hongrie et au-delà.

Cette consolidation du pouvoir a considérablement freiné un examen minutieux: les élections sont libres, mais elles ne sont pas équitables; une grande partie des médias d’information est contrôlée par des alliés du parti au pouvoir; l’opposition au Parlement est petite et n’a aucun pouvoir pratique.