L’UE inquiète alors que l’Allemagne ferme partiellement sa frontière avec l’Autriche et la République tchèque

La Commission européenne a appelé les États membres à adopter une « approche coordonnée » pour lutter contre la propagation du coronavirus après que l’Allemagne a imposé des fermetures partielles le long de sa frontière sud.

Les responsables des frontières filtrent les passages de la région autrichienne du Tyrol et de la République tchèque depuis dimanche au milieu des inquiétudes concernant les nouvelles variantes de coronavirus. Berlin dit qu’il n’exclura pas non plus d’imposer des restrictions à sa frontière avec la France, où les cas de tension sud-africaine sont en augmentation.

Les restrictions ont eu un impact particulier sur le transit des marchandises sur l’une des principales routes de camions d’Europe entre l’Allemagne et la région autrichienne du Tyrol. Il existe des exceptions pour les chauffeurs de camion ainsi que pour les travailleurs essentiels, mais jusqu’à présent, environ une personne sur deux s’est vu refuser l’entrée en Allemagne.

Au poste frontière germano-autrichien de Kufstein, Rainer Scharf du département de police de Rosenheim dit qu’il est important de vérifier chaque voiture. « Nous voulons empêcher cette mutation corona de se répandre en Allemagne. »

Les chauffeurs de camion sont autorisés à traverser la frontière, mais uniquement avec un test de coronavirus datant de moins de 48 heures. Ceux qui ne l’ont pas peuvent se faire tester directement au poste frontière.

Sur l’itinéraire de transit tyrolien très fréquenté, les chauffeurs routiers doivent désormais présenter deux fois un test Covid négatif. Au col du Brenner à la frontière italienne et à Kufstein.

Pendant ce temps, la désillusion règne au Tyrol. Les contrôles aux frontières sont de plus en plus stricts de tous côtés et certaines stations de ski ferment à nouveau. Pourtant, le gouvernement provincial dit que la situation n’est pas si critique.

«Les cas de mutation présumés de la variante sud-africaine diminuent, malheureusement il y en a encore un ou deux, mais ils diminuent, dit Ingrid Felipe, vice-gouverneure du Tyrol.

«De plus, parce que de nouvelles zones de variantes de virus émergent de la direction de la France, je recommanderais à chaque chauffeur de camion de toujours avoir avec lui un test Covid à jour, un test négatif, qui, dans certains cas, peut déjà être effectué. dans les stations-service d’autoroutes ou similaires. «

Avec l’aide de stations d’essais autoroutières mobiles, les autorités autrichiennes et italiennes ont réussi pour l’instant à éviter un méga-embouteillage sur la liaison nord-sud la plus importante d’Europe. Pendant ce temps, les Tyroliens espèrent que les frontières de leur province rouvriront bientôt.