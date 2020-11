L’UE inflige une amende de 60 millions d’euros aux sociétés pharmaceutiques Teva et Cephalon pour un prétendu accord de retard

Bruxelles a condamné les sociétés pharmaceutiques Cephalon et Teva à une amende de plus de 60 millions d’euros pour avoir prétendument collaboré pour maintenir une alternative bon marché à un médicament contre les troubles du sommeil hors du marché pour leur profit et au détriment des patients.

Cela fait suite à une longue enquête de l’UE sur les pratiques anticoncurrentielles entre la société pharmaceutique israélienne Teva et son rival Cephalon, une société qu’elle détient désormais.

La Commission européenne a déclaré que les entreprises avaient convenu entre elles de retarder de plusieurs années le lancement de la version moins chère de Teva du blockbuster Modafinil de Cephalon. En échange du retard, Teva a obtenu des accords parallèles avantageux et certains paiements, affirme-t-on.

La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré: «Il est illégal si les sociétés pharmaceutiques acceptent de racheter la concurrence et de maintenir les médicaments moins chers hors du marché.

“Même lorsque leurs accords prennent la forme de règlements de brevets ou d’autres transactions commerciales apparemment normales.

“L’accord de paiement à l’acte de Teva et Cephalon a nui aux patients et aux systèmes de santé nationaux, les privant de médicaments plus abordables.”

Modafinil traite la somnolence diurne excessive et sous la marque Provigil, il représentait plus de 40% du chiffre d’affaires de Cephalon. Une alternative bon marché aurait eu un impact sérieux sur l’entreprise, et l’UE a fait valoir que Cephalon avait incité Teva en 2005 à rester en dehors de son marché. En 2011, Teva a acquis Cephalon.

Teva n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.