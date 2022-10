L’UE incapable d’indemniser ses membres pour avoir aidé l’Ukraine – Politico

Bruxelles ne peut couvrir qu’environ 46% des demandes de remboursement des actifs militaires donnés à Kiev, a rapporté le média

Le fonds de l’UE mis en place pour aider les États membres à remplacer les armes qu’ils ont envoyées à l’Ukraine couvrira moins de la moitié des demandes de remboursement soumises à Bruxelles, a rapporté Politico vendredi.

Peu de temps après le déclenchement du conflit entre Moscou et Kiev fin février, l’UE a déclaré qu’elle rembourserait ses États membres pour avoir fourni des armes au gouvernement ukrainien. Bruxelles a alloué 500 millions d’euros (487,3 millions de dollars) à la cause, mais lorsque les premières réclamations ont été soumises, il s’est avéré que l’argent n’était suffisant que pour couvrir 85 % du montant, ont indiqué des sources au média.

L’allocation a ensuite été portée à 1,5 milliard d’euros (1,46 milliard de dollars) mais, selon des diplomates anonymes, elle est toujours insuffisante. On estime actuellement que la bourse facilitera le remboursement d’environ 46% des demandes, ont-ils déclaré.

La Pologne était particulièrement “en colère” par le développement car il a fourni à lui seul 1,8 milliard d’euros (1,75 milliard de dollars) de recettes, ont révélé des sources. “Pour eux, moins de 50 %, c’est tout simplement trop peu”, fit remarquer l’un des diplomates.

Lire la suite Kiev reçoit la première unité du système de défense aérienne allemand

Varsovie a bloqué l’accord final sur les remboursements pendant des jours, espérant pouvoir négocier un taux plus élevé. Ces retards ont provoqué la frustration de certains États membres, qui voient Varsovie se dresser entre eux et les paiements de l’UE, ont indiqué les sources. La Pologne a finalement accepté le chiffre de 46% mercredi, selon les diplomates.

“Le système de remboursement décroissant risque de nuire à la réputation de l’UE en tant que partenaire militaire fiable” au milieu des appels croissants pour plus d’armes en provenance de Kiev, a souligné Politico.

Le président ukrainien Vladmir Zelensky a désigné les systèmes de défense aérienne comme la nouvelle priorité de la coopération de Kiev avec ses bailleurs de fonds occidentaux alors que la Russie soumet des cibles militaires et des infrastructures à travers l’Ukraine à des frappes de missiles intensives depuis le début de la semaine.

LIRE LA SUITE: Commentaires des États-Unis sur les livraisons de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine

Moscou critique depuis longtemps les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et certains autres pays, arguant qu’elles ne font que prolonger les combats et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.