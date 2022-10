L’UE impose des sanctions à la police des mœurs iranienne, selon le ministre

Deux hauts responsables de la police de la moralité, Mohammad Rostami et Hajahmad Mirzaei, faisaient partie des 11 personnes dont les avoirs ont été gelés par le bloc des 27 nations. Il leur est également interdit de voyager en Europe.

BRUXELLES – L’Union européenne a imposé lundi des sanctions à la police des mœurs iranienne et au ministre de l’Information de la République islamique pour leur rôle présumé dans la répression sécuritaire contre les manifestations antigouvernementales massives.

Les forces de l’ordre iraniennes et un certain nombre de chefs de police locaux ont également été ciblés “pour leur rôle dans la répression brutale des manifestations”, selon un communiqué après que les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé cette décision lors d’une réunion à Luxembourg.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que l’UE “ne peut pas et ne fermera pas les yeux” sur la répression en Iran. “Il est également clair que, si ce régime continue à frapper sa population de cette manière, il y aura d’autres paquets de sanctions ciblées contre les responsables”, a-t-elle déclaré.

Dans la déclaration, l’UE a condamné « l’usage généralisé et disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques. C’est injustifiable et inacceptable. Les Iraniens, comme partout ailleurs, ont le droit de manifester pacifiquement et ce droit doit être garanti en toutes circonstances.