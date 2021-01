LONDRES – L’Union européenne a placé vendredi des contrôles temporaires sur l’exportation de vaccins contre les coronavirus fabriqués à l’intérieur du bloc, à la suite d’une dispute avec le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca et de problèmes d’approvisionnement plus larges.

Il a été récemment victime de deux coups massifs, Pfizer affirmant qu’il réduirait temporairement sa production tout en améliorant sa capacité de production dans son usine belge. La semaine dernière, AstraZeneca a également déclaré qu’elle fournirait beaucoup moins de doses à l’UE au printemps que prévu initialement, en raison de problèmes de production dans ses usines aux Pays-Bas et en Belgique.

Après avoir fait pression sur AstraZeneca cette semaine pour honorer ses engagements, puis exhorté l’entreprise à transférer les vaccins fabriqués au Royaume-Uni dans le bloc, l’UE a confirmé vendredi qu’elle mettait en œuvre des contrôles temporaires.

« La protection de la santé de nos citoyens reste notre priorité absolue, et nous devons mettre en place les mesures nécessaires pour y parvenir », a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Ce mécanisme de transparence et d’autorisation est temporaire, et nous continuerons bien sûr à respecter nos engagements envers les pays à revenu faible et intermédiaire. »

Les contrôles devraient durer jusqu’à fin mars.