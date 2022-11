L’Amérique tire des bénéfices du conflit tandis que les Européens sont laissés pour compte, auraient déclaré de hauts responsables

De hauts responsables de l’UE sont en colère contre l’administration du président américain Joe Biden, affirmant que Washington profite du conflit ukrainien et des problèmes économiques du bloc, a rapporté jeudi Politico, citant des sources.

Un haut responsable interrogé par le média a déclaré que les États-Unis profitaient le plus du conflit parce que “ils vendent plus d’essence et à des prix plus élevés, et parce qu’ils vendent plus d’armes.”

Le fossé transatlantique croissant est basé sur plusieurs facteurs. Les sanctions occidentales imposées à Moscou pour sa campagne militaire en Ukraine ont provoqué des perturbations majeures dans les livraisons de gaz de la Russie vers l’Europe, et l’UE dépend désormais du gaz américain, qui coûte quatre fois plus cher qu’aux États-Unis.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié cette pratique de “pas sympa.” Cependant, une source Politico a indiqué que lorsqu’il a été confronté aux dirigeants de l’UE lors du sommet du G20 sur le problème, Biden “Semblait simplement inconscient.”

Une autre question épineuse est la loi américaine sur la réduction de l’inflation, un programme incitatif qui offre d’énormes subventions et allégements fiscaux aux entreprises vertes. Bruxelles craint que cela ne soit potentiellement ruineux pour l’économie du bloc, car cela pourrait donner aux constructeurs américains de véhicules électriques un avantage sur leurs homologues européens sur le marché lucratif des États-Unis.

“Nous sommes vraiment à un moment historique” un responsable de l’UE a déclaré à Politico, affirmant que ces désaccords pourraient saper les efforts occidentaux pour soutenir l’Ukraine et l’alliance transatlantique elle-même. “L’Amérique doit se rendre compte que l’opinion publique évolue dans de nombreux pays de l’UE”, il ajouta.

Les Européens seraient également de plus en plus irrités par l’argent versé à l’industrie de la défense américaine en raison de la campagne visant à soutenir l’Ukraine avec des armes. Selon un haut responsable, il faudra peut-être des années à l’UE pour reconstituer son approvisionnement en armes, ce qui a alimenté les craintes que les États-Unis profitent encore plus du conflit.

Le rapport intervient après que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé la semaine dernière qu’en essayant d’isoler Moscou du conflit ukrainien, l’UE ne faisait que “impose des coûts aux pays de l’UE et à leurs citoyens, qui sont obligés de payer de leur poche les erreurs stratégiques de leurs politiciens”.