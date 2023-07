L’UE franchit une étape importante en approuvant des plans visant à stimuler sa production anémique de munitions pour aider l’Ukraine

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a franchi une étape majeure vendredi matin en approuvant des plans visant à augmenter sa production anémique de munitions et de missiles au sein du bloc des 27 nations, à la fois pour se défendre et aider rapidement l’Ukraine à tenter de repousser l’invasion par la Russie .

La présidence de l’UE a annoncé vendredi matin que les États membres et le Parlement européen étaient parvenus à un accord « pour mobiliser d’urgence » un demi-milliard d’euros de son budget pour une loi de soutien à la production de munitions.

L’accord fait suite à la décision des dirigeants de l’UE en mars d’augmenter les livraisons de munitions nécessaires de toute urgence à l’Ukraine, qui ont ensuite été recherchées pour lancer une contre-offensive contre les forces russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a fermement demandé davantage d’aide militaire, allant des munitions aux avions et aux missiles.

L’ASAP faisait partie du plan visant à envoyer à l’Ukraine 1 million de cartouches d’artillerie dans les 12 prochains mois. L’UE avait déjà approuvé un plan pour des procédures d’achat accélérées lorsqu’elle a approuvé des fonds vendredi pour augmenter la production dans les installations et les usines de l’UE.

« C’est une nouvelle preuve de l’engagement inébranlable de l’UE à soutenir l’Ukraine, à renforcer la base de défense, technologique et industrielle de l’UE et, à terme, à assurer la sécurité et la défense à long terme des citoyens de l’UE », a déclaré la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, qui assure la présidence de l’UE.

Les États-Unis devraient annoncer vendredi qu’ils enverront des milliers d’armes à sous-munitions dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur de 800 millions de dollars, selon des personnes proches de la décision qui n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement avant l’annonce officielle et se sont exprimées sur condition d’anonymat.

De nombreux pays européens ont avancé encore plus lentement que Washington dans la fourniture de matériel militaire, en partie parce que pendant des décennies, ils se sont cachés sous le parapluie militaire américain de l’alliance de l’OTAN.

« Face à une guerre sur le sol européen, nous ne pouvons plus nous permettre de négliger notre défense comme nous l’avons fait au cours des trois dernières décennies. Nous devons de toute urgence adapter nos priorités budgétaires », a déclaré Michael Gahler, membre du Parlement européen.

L’accord doit encore être approuvé une fois de plus par les États membres et le Parlement, a déclaré la présidence espagnole, mais la procédure ne devrait pas causer de problèmes majeurs et être terminée à la fin du mois.

Au début de la guerre, l’UE a soutenu l’Ukraine avec des munitions provenant de ses propres réserves. Mais avec des combats si intenses, il est rapidement devenu clair que les pays de l’UE devraient faire un effort majeur pour améliorer la production s’ils ne voulaient pas être réduits à un service politique du bout des lèvres à Kiev.

Inexorablement, la guerre continue. La Russie a tiré jeudi des missiles de croisière sur une ville de l’ouest de l’Ukraine loin de la ligne de front de la guerre, tuant au moins six personnes dans un immeuble d’appartements dans ce que les responsables ont qualifié d’attaque la plus lourde contre des zones civiles de Lviv depuis que les forces du Kremlin ont envahi le pays en février. 2022.

Raf Casert, Associated Press