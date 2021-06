L’UE franchit le cap des 300 millions de tirs administrés contre Covid-19, selon von der Leyen

Dans un tweet mardi matin, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen annoncé que l’UE avait franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19.

Von der Leyen a déclaré que plus de 300 millions de vaccins avaient été administrés à travers le bloc et que le programme de vaccination se poursuivrait à un rythme soutenu.

Ce chiffre signifie qu’environ 45 % de la population de l’UE a reçu au moins une dose. Le traqueur de vaccins, Our World in Data, suggère qu’environ 25% des Européens sont complètement vaccinés contre le virus avec soit deux injections d’AstraZeneca, Pfizer et Moderna, soit une injection Johnson & Johnson.

Le président de la commission a ajouté : « Chaque jour, nous nous rapprochons de notre objectif : faire livrer suffisamment de doses pour vacciner 70 % des adultes dans l’UE le mois prochain. » Von der Leyen avait précédemment déclaré que l’UE administrerait au moins une dose à 70% des Européens d’ici fin juillet.

Le chiffre de l’UE est nettement inférieur à celui des États-Unis et du Royaume-Uni, et survient alors que la Chine atteint son propre jalon dans la lutte contre Covid-19.

Mardi, une mise à jour de la Commission nationale de la santé a déclaré que 901 millions de doses de vaccin avaient maintenant été administrées.

Bien qu’impressionnante, la Chine aura besoin de plus d’un milliard de vaccins supplémentaires pour vacciner complètement ses 1,4 milliard d’habitants. À ce jour, environ 62 doses seulement ont été administrées pour 100 personnes. La plupart des vaccins utilisés en Chine nécessitent deux doses.

