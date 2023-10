L’UE fait volte-face après avoir interrompu le financement palestinien suite à l’attaque du Hamas – POLITICO

Le front uni de l’UE dans la guerre entre Israël et le Hamas montre déjà ses premières fissures.

Lundi, le commissaire européen à l’élargissement, Olivér Várhelyi, a annoncé que la Commission allait réexaminer une aide de 691 millions d’euros à l’Autorité palestinienne, tous les paiements étant immédiatement suspendus. Quelques heures plus tard, alors que cette décision suscitait l’inquiétude dans tout le bloc, le plus haut diplomate de l’UE, Joseph Borrella déclaré que la Commission « ne suspendra pas les paiements dus » car « punir tout le peuple palestinien » aurait « nui aux intérêts de l’UE dans la région et n’aurait fait qu’enhardir davantage les terroristes ».

Avant le demi-tour, il y avait déjà désaccords publics au sein de la Commission sur l’opportunité de geler l’aide à l’Autorité palestinienne. Par ailleurs, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE de mardi risque de conduire à une confrontation interne, ont averti les diplomates et responsables de l’UE, étant donné les désaccords entre les pays de l’UE sur le conflit.

« La question Israël-Palestine est l’une des questions les plus controversées au sein de l’UE », a déclaré un responsable européen, qui a requis l’anonymat pour s’exprimer publiquement. « Les divisions intra-européennes sur ce conflit sont presque aussi anciennes que le conflit lui-même. »

Le conflit le plus immédiat concerne les flux d’aide financière de l’UE vers la région.

Alors que les ministres des Affaires étrangères de l’UE se préparaient à se réunir mardi, une querelle croissante a éclaté à propos de l’annonce de la Commission de réduire l’aide palestinienne.

L’annonce par Várhelyi d’un arrêt du financement a coïncidé avec le ministre israélien de la Défense ordonnant un « siège complet » de Gaza, coupant l’approvisionnement en eau, nourriture et énergie à plus de 2 millions de personnes dans le territoire contrôlé par le Hamas.

Suite à l’annonce de Várhelyi, la Commission a eu du mal à clarifier quelles parties de l’aide palestinienne seraient supprimées. Le commissaire européen Janez Lenarčič, responsable de la gestion des crises, dit bien qu’il ait condamné l’attaque du Hamas, l’aide humanitaire de l’UE aux Palestiniens dans le besoin « se poursuivra aussi longtemps que nécessaire ».

Les divisions au sein de la Commission – Várhelyi, le commissaire hongrois, avait précédemment bloqué le versement de fonds pour le contenu des manuels scolaires palestiniens, tandis que Lenarčič est originaire de Slovénie, qui est traditionnellement l’un des pays les plus pro-palestiniens de l’UE – présageaient un débat entre les États membres. qui doit se jouer mardi.

Lundi soir, la Commission était publiquement revenue sur l’annonce de Várhelyi, affirmant dans un communiqué de presse qu’elle « lançait une révision urgente de l’aide de l’UE à la Palestine ».

« L’objectif de cette révision est de garantir qu’aucun financement de l’UE ne permette indirectement à une organisation terroriste de mener des attaques contre Israël. La Commission examinera également si, à la lumière de l’évolution des circonstances sur le terrain, ses programmes de soutien à la population palestinienne et à l’Autorité palestinienne doivent être ajustés.

« La Commission procédera à cet examen dès que possible avec les États membres… entre-temps, comme aucun paiement n’était prévu, il n’y aura pas de suspension des paiements. »

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a été le premier haut responsable européen à quitter publiquement le rang, critiquer L’annonce de Várhelyi. « La décision à ce sujet appartient aux Etats membres et ce n’est que mardi que les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l’UE se réuniront pour en discuter », Asselborn a déclaré aux médias luxembourgeois.

La Commission européenne a publiquement exprimé son désaccord lundi sur l’opportunité de geler l’aide à l’Autorité palestinienne | Johanna Géron/AFP via Getty Images

Selon L’ABC de l’EspagneDans le rapport qui cite des responsables anonymes, le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares « a eu un entretien téléphonique avec le commissaire » au cours duquel il a fait part, à propos de la suspension de l’aide, de « son désaccord avec la décision, dont les ministres des Affaires étrangères n’étaient pas au courant ». »

Lors d’une réunion technique entre les pays de l’UE lundi, plusieurs diplomates ont posé des questions sur les fondements juridiques de la décision de Várhelyi, tout comme Asselborn l’a fait publiquement, a déclaré un diplomate de l’UE. « Várhelyi était peut-être un peu trop pressé de ne pas gâcher une bonne crise », a déclaré le diplomate.

Allumer les lumières

Même avant l’annonce des réductions de l’aide palestinienne, il existait des divisions internes au sein de l’UE sur la manière dont le bloc devrait réagir.

Borrell a publié un déclaration Dimanche, au nom de l’UE, condamnant « dans les termes les plus forts possibles les attaques multiples et aveugles du Hamas à travers Israël ».

Mais plusieurs pays – dont l’Irlande, le Luxembourg et le Danemark – ont cherché à faire référence à la désescalade dans le projet commun, auquel se sont opposés d’autres, dont l’Autriche, ont déclaré à POLITICO trois responsables bénéficiant de l’anonymat pour discuter de questions sensibles. Pour les pays du bloc les plus pro-israéliens, un appel à la désescalade pourrait être considéré comme une équivalence entre les deux parties, ont déclaré des diplomates.

Certains diplomates ont également souligné les différentes réactions des institutions européennes au cours du week-end. Le Berlaymont, siège de la Commission européenne, était illuminé aux couleurs du drapeau israélien. Le bâtiment du Conseil européen, en revanche, était illuminé sans visualiser ce drapeau – signe d’une approche plus nuancée de la part des États membres.

Un autre diplomate de l’UE a déclaré qu’ils n’auraient pas fait le même choix d’afficher le drapeau israélien sur le Berlaymont et que l’image les avait « surpris » compte tenu des sensibilités.

Les conflits en Israël et dans les territoires palestiniens sont depuis longtemps une question de division pour l’UE, même si elle soutient une solution à deux États, le bloc ayant du mal à trouver un consensus et, par conséquent, contraint de gérer une gamme de points de vue entre ses 27 pays membres. La France, les États nordiques, la Belgique et l’Irlande soutiennent traditionnellement une position considérée par certains autres pays comme trop pro-palestinienne.

Un autre responsable d’un État membre a exprimé ses inquiétudes quant à la sagesse de la position de la Commission. « Bien sûr, nous condamnons tous l’attaque odieuse contre Israël, mais les Israéliens vont probablement lancer leur propre offensive à Gaza la semaine prochaine et ont déjà annoncé un siège, donc une déclaration large et plus nuancée aurait été préférable », a déclaré le responsable de l’UE.

Alors que les projecteurs du monde entier sont braqués sur Israël, les pays de l’UE devront faire preuve de prudence lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Certaines capitales veulent faire comprendre à la Commission européenne qu’il ne faut pas aller trop vite, trop vite. Dans le même temps, ceux qui plaident en faveur d’une certaine réflexion craignent d’être catalogués comme pro-Hamas.

Un autre diplomate européen a déclaré que c’était une chose d’avoir une politique étrangère dans le voisinage immédiat de l’UE, c’en est une autre de voir si « nous pouvons effectivement avoir une politique de sécurité étrangère commune sur la scène mondiale ».