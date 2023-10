L’UE fait une démonstration historique de son soutien à l’Ukraine après le refus des États-Unis de l’accord budgétaire

Les 27 ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont rendus à Kiev lundi pour une démonstration historique de soutien suite à l’adoption du projet de loi de financement américain qui ne prévoyait aucune nouvelle aide à l’Ukraine et laissait dans la balance le soutien futur à la guerre avec la Russie.

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a cherché à souligner l’importance de la première réunion des ministres des Affaires étrangères organisée en dehors du bloc.

« Cette réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne et de l’Ukraine à Kiev doit être comprise comme un engagement clair de l’Union européenne envers l’Ukraine et son soutien continu dans toutes les dimensions – soutien à l’armée, soutien à une paix juste, responsabilité et travail pour le voie d’adhésion », a-t-il déclaré aux journalistes après la réunion.

Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent lundi à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. JosepBorellF via X

Cette visite intervient à un moment particulièrement difficile pour Kiev et ses efforts visant à chasser les forces russes 19 mois après l’invasion, à l’approche de l’hiver. Son offensive tant vantée a stagné malgré les milliards de dollars d’aide militaire de ses partenaires occidentaux, principalement de Washington.

« En venant à Kiev, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont envoyé un message fort de solidarité et de soutien à l’Ukraine face à cette guerre injuste et illégitime », a déclaré Borrell.

« Cela envoie également un signal fort à la Russie : nous ne sommes pas intimidés par vos missiles ou vos drones », a-t-il ajouté. « Notre détermination à soutenir la lutte pour la liberté et l’indépendance de l’Ukraine est ferme et se poursuivra. »

La Russie a répliqué avec le message inverse concernant les développements à Washington.

« C’est le début d’une grande fin pour l’Ukraine », a déclaré Viktor Bondarev, président du Comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération de Russie. dit dans un post sur l’application de messagerie Telegram.

Depuis le début de son invasion, le Kremlin n’a pas caché son objectif à long terme d’épuiser Kiev et ses soutiens. Sa machine de propagande a poussé le discours selon lequel les partisans occidentaux de l’Ukraine l’abandonneraient tôt ou tard.

« Il est plus facile d’abandonner l’Ukraine », a ajouté Bondarev, « que de perdre avec l’Ukraine ».

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, à Capitol Hill, lors des efforts visant à éviter une fermeture du gouvernement samedi. Andrew Caballero-Reynolds / AFP – Getty Images

À Washington, les divisions républicaines sur l’aide à l’Ukraine sont devenues un point de friction majeur dans les négociations précédant le vote, malgré les larges majorités bipartites à la Chambre et au Sénat en faveur du maintien de l’aide. À la Chambre, le président Kevin McCarthy, R-Calif., a fait face à la pression de partisans de la ligne dure comme la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., qui a déclaré un peu plus d’une semaine avant le vote de samedi qu’elle était opposée au financement de ce qu’elle a appelé « argent du sang pour la guerre en Ukraine.

Lundi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la Maison Blanche était en contact avec ses alliés et partenaires au sujet de l’Ukraine et a souligné que le soutien bipartisan à l’Ukraine se poursuivrait.

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a réitéré l’intérêt de l’administration Biden pour le financement de l’Ukraine.

« Si nous permettons à des autoritaires comme le président Poutine de faire ce qu’ils veulent à d’autres pays souverains, la Charte des Nations Unies dans son ensemble sera détruite. Et nous allons vivre dans un monde où ce type d’agression peut se produire n’importe où et n’importe quand. Ce serait beaucoup plus cher pour le peuple américain », a déclaré Miller.

Les États-Unis ont jusqu’à présent été le plus grand soutien militaire de l’Ukraine, s’étant engagés à près de 73 milliards de dollars en aide militaire, humanitaire et financière. Mais l’Union européenne dans son ensemble a également été un soutien solide et fiable, avec environ 89 milliards de dollars promis, selon le Institut de Kiel pour l’économie mondialeun institut de recherche allemand.

Malgré le différend à Washington qui pourrait potentiellement avoir un impact énorme sur leur pays, les responsables ukrainiens se sont montrés prudemment optimistes quant à la poursuite de l’aide américaine.

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a qualifié le vote du Congrès de ce week-end d’« incident ».

« Nous ne pensons pas que le soutien américain ait été brisé », a-t-il déclaré en accueillant Borrell à Kiev lundi, ajoutant qu’ils travaillaient avec les deux côtés du Congrès pour « s’assurer que cela ne se reproduise en aucune circonstance ». »