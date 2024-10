L’UE fait une annonce sur « l’ingérence électorale » russe — RT World News

L’organisme de surveillance cyber du bloc n’a observé aucune ingérence lors des récentes élections parlementaires

Bruxelles n’a enregistré aucun cas grave d’ingérence dans les élections européennes de juin 2024, a reconnu la commissaire européenne Vera Jourova. Le bloc a déjà fait état d’une ingérence russe et menacé Moscou de sanctions.

En mai, le Parlement européen a dénoncé la Russie comme « la principale origine de l’ingérence étrangère et de la désinformation » dans le bloc et a appelé à davantage de sanctions et à une censure plus stricte. En tant que vice-présidente de la Commission européenne pour les « valeurs et la transparence », Jourova a été chargée de protéger le vote contre une prétendue ingérence extérieure.

« Sur la base des informations actuellement disponibles, aucune opération majeure d’ingérence dans l’information susceptible de perturber les élections n’a été enregistrée », Jourova a déclaré dans un rapport du 10 octobre sur les élections. Elle a réitéré ce constat mardi, s’adressant aux journalistes après une réunion du Conseil Affaires générales à Luxembourg.

La politicienne tchèque a nuancé sa déclaration en affirmant que « Propagande du Kremlin et autres acteurs malveillants » menacent toujours le bloc en utilisant « désinformation, » IA et cyberattaques.

Selon Jourova, les « vérificateurs des faits » de l’UE ont affirmé avoir constaté une vague de désinformation environ deux semaines avant le vote. En plus de prétendre que les élections avaient été truquées, les articles traitaient de « des sujets qui déclenchent un fort impact émotionnel – la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, les faux récits sur le changement climatique et les migrants. »















Jourova a accusé la Russie d’être à l’origine du réseau « Doppelganger » de faux sites Web usurpant l’identité de « médias légitimes » et en utilisant des robots de médias sociaux. Les intrus présumés ont utilisé l’IA pour vérifier l’orthographe de leurs textes et générer de faux commentaires sous leurs articles, a-t-elle affirmé.

Toutefois, malgré tous les avertissements concernant l’IA, les ONG chargées de signaler les violations présumées n’ont signalé que 130 cas d’IA. « sans étiquette » contenu généré artificiellement, principalement des « contrefaçons bon marché » et des « contrefaçons superficielles » qui ne constituaient pas un « grand-bang » cela pourrait remettre en question les résultats des élections.

Le rapport de Jourova intervient quelques jours seulement après que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a présenté un nouveau cadre de sanctions contre la Russie, accusant Moscou de « fausses nouvelles, déstabilisation électorale et cyberguerre » soi-disant avec l’intention de « porter atteinte aux valeurs, à la sécurité, à l’indépendance et à l’intégrité de l’UE et de ses États membres ».

Borrell accuse la Russie de « campagne hybride » à « diviser notre société, déstabiliser et affaiblir l’UE » et saper le soutien à l’Ukraine.

Moscou a nié les accusations d’ingérence électorale, affirmant qu’elle n’avait aucun intérêt dans les affaires intérieures de l’UE.