Le renversement est intervenu alors que la Commission européenne et sa présidente, Ursula von der Leyen, étaient déjà critiquées pour le déploiement relativement lent des vaccinations dans les 27 États membres, en particulier par rapport à la Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Le bloc avait fait l’objet de vives critiques vendredi de la part de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et de l’Organisation mondiale de la santé lorsqu’il a annoncé son intention d’utiliser des mesures d’urgence dans le cadre de l’accord sur le Brexit pour empêcher les vaccins Covid-19 d’être expédiés à travers la frontière irlandaise vers la Grande-Bretagne.

Déclencher les mesures d’urgence dans l’accord sur le Brexit si peu de temps après le départ de la Grande-Bretagne de l’autorité du bloc à la fin de 2020 a semblé remettre en question la sincérité de l’Union européenne à donner suite à l’accord concernant l’Irlande – qui était l’un des plus gros points de friction pour atteindre traiter. Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a immédiatement soulevé la question avec Mme von der Leyen.

Le plan initial de l’UE pour le contrôle des exportations a suscité des cris d’indignation de la part de la République d’Irlande, membre de l’Union européenne, et de l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Les deux parties se sont engagées à ne recréer aucune frontière terrestre entre les deux parties de l’île d’Irlande.

Le drame s’est déroulé au moment même où le plan du bloc visant à vacciner 70% de sa population adulte d’ici l’été se déroulait. Déjà lente à commander et à livrer les vaccins, l’Union européenne a été frappée d’un coup dévastateur lorsqu’AstraZeneca a annoncé qu’elle réduirait les livraisons de vaccins en raison de problèmes de production.

«Il y a clairement de la panique aux plus hauts niveaux de la Commission, et la question de l’accord avec l’Irlande du Nord a été balayée par cette question plus importante de la mauvaise performance vaccinale de l’UE», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est entretenu avec les deux dirigeants. Et Arlene Foster, la première ministre d’Irlande du Nord, a qualifié la décision du bloc «d’incroyable acte d’hostilité».

Les Britanniques qui ont favorisé le Brexit soulignent le déploiement plus rapide de la vaccination dans leur pays comme un avantage de quitter le bloc et de ses processus collectifs plus lents.

Tom Tugendhat, un membre conservateur du Parlement britannique qui s’est initialement opposé au Brexit mais a voté à contrecœur pour l’accord, dit sur Twitter que les signaux du différend sur les vaccins étaient préoccupants.

«Quelle que soit votre opinion sur le Brexit, il est maintenant tout à fait clair comment nous sommes perçus par l’UE – nous sommes sortis», a-t-il dit, et «la bonne volonté est épargnante. Il a appelé à une politique qui «reconstruit les relations».

Mme von der Leyen et la Commission ont rapidement reculé, insistant sur le fait qu’une erreur avait été commise et que tout contrôle des exportations de vaccins garantirait que l’accord sur le Brexit, qui donnait l’assurance qu’il n’y aurait pas de nouveaux contrôles aux frontières entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. , serait «inchangé». Ce protocole traite essentiellement l’Irlande du Nord comme faisant partie de l’espace réglementaire de l’Union européenne.

Mais il était clair que la décision de mettre en place des contrôles à l’exportation visait à empêcher toute dose de vaccin produite dans l’Union européenne d’être envoyée en Grande-Bretagne à travers la frontière ouverte sur l’île d’Irlande.

Les Britanniques l’ont considéré comme un acte agressif. M. Johnson a appelé Mme von der Leyen et a déclaré par la suite qu’il avait «exprimé sa grave préoccupation quant à l’impact potentiel.