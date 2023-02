L’UE fait un “grand pas vers l’escalade militaire” selon un responsable hongrois — RT World News

Les appels à plus d’armes pour l’Ukraine ne contribuent pas à la paix, a déclaré Csaba Domotor

La nouvelle résolution du Parlement européen appelant à davantage d’armes occidentales pour l’Ukraine et à un embargo énergétique total sur la Russie ne ferait qu’alimenter le conflit entre Moscou et Kiev et s’avérerait préjudiciable à l’économie européenne, a déclaré Csaba Domotor, secrétaire d’État auprès du Premier ministre hongrois. bureau, a dit.

Jeudi, la législature du bloc a approuvé un document non contraignant encourageant les États membres à adopter dès que possible un dixième paquet de sanctions contre Moscou.

Parmi les mesures proposées figurent un embargo sur les importations de combustibles fossiles et d’uranium en provenance de Russie, de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine, et les gazoducs Nord Stream 1 et 2 à “être complètement abandonné.” Le Parlement européen cherche également à cibler la compagnie pétrolière Lukoil et l’agence nucléaire russe Rosatom.

Dans une publication sur Facebook samedi, Domotor a fustigé la résolution, notant qu’elle comprend deux “le plus sérieux” points.















La première disposition demandant l’augmentation et l’accélération de l’aide militaire à l’Ukraine est « Tout sauf un appel à la paix. C’est plutôt un grand pas vers l’escalade militaire. il a dit.

Pendant ce temps, un embargo sur les combustibles fossiles et l’uranium en provenance de Russie signifierait essentiellement une interdiction complète des importations de gaz et de combustible nucléaire du pays, a souligné Domotor.

Si le Parlement européen imposait ces restrictions, il « non seulement soutenir les sanctions précédentes, mais aussi l’inflation,» qui est largement attribuable à la flambée des prix de l’énergie, a averti le responsable.

« Si un embargo total est annoncé, c’est la garantie de nouvelles hausses de prix. Je pense que c’est [going in] une très mauvaise direction, “ Domotor stressé.

La Hongrie, fortement dépendante de l’énergie russe, critique depuis longtemps les sanctions imposées par l’Occident à Moscou dans le cadre du conflit ukrainien. Il a fait valoir que les restrictions avaient eu un impact négatif sur l’économie de l’UE mais n’avaient pas réussi à affaiblir de manière significative la Russie.

Budapest s’est également abstenu de fournir des armes à l’Ukraine tout en signalant le mois dernier qu’il opposerait son veto à toute sanction de l’UE visant l’énergie nucléaire russe.