L’UE fait pression sur la Serbie pour des “valeurs partagées”

En visite en Serbie, Ursula von der Leyen réclame un “alignement” sur la politique bruxelloise

La Serbie doit suivre la politique étrangère et de sécurité de l’UE si elle souhaite un jour rejoindre le bloc, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L’expression a longtemps été utilisée par Bruxelles pour impliquer que Belgrade doit adhérer aux sanctions de l’UE contre la Russie, ce que le président serbe Aleksandar Vucic a jusqu’à présent refusé de faire.

Von der Leyen s’est rendu en Serbie dans le cadre de ce qu’Euronews a décrit comme un Balkans “visite de charme” en commençant par inspecter le chantier de construction de l’interconnexion gazière près de la frontière bulgare. Le projet, que l’UE subventionne, devrait être achevé d’ici septembre 2023.

“Ce que nous voulons voir, ce n’est pas seulement du gaz circulant de la Bulgarie vers la Serbie, mais ce projet sera un pas de plus pour nous rapprocher les uns des autres”, dit von der Leyen. « Cela ouvrira le marché du gaz de la Serbie à la diversification. Cela améliorera la sécurité énergétique de la Serbie.

L’UE a offert à la Serbie 165 millions d’euros de subventions énergétiques. Belgrade compte actuellement sur le gaz naturel de Russie, via le gazoduc TurkStream.

Après des rencontres avec Vucic et la Première ministre Ana Brnabic à Belgrade, von der Leyen a insisté sur le fait que rejoindre l’UE signifie « partager nos valeurs », ce qui implique que la Serbie doit rejoindre le bloc pour embargo sur la Russie.

“C’est important [Serbia] est conforme à notre politique étrangère et de sécurité », elle a dit aux journalistes.

Vucic a noté que la Serbie a soutenu l’intégrité territoriale de l’Ukraine et a fait une remarque pointue sur les doubles standards de l’UE.

“Parfois, nous nous demandons pourquoi l’intégrité territoriale de la Serbie n’a pas toujours été respectée”, a-t-il dit, en référence au Kosovo, province occupée par l’OTAN en 1999 et reconnue comme indépendante 22 des 27 Etats membres de l’UE. L’UE a fait de la reconnaissance du Kosovo l’une des conditions de l’éventuelle adhésion de la Serbie.

Vucic a déclaré que la Serbie avait compris le message de von der Leyen et qu’elle “s’aligner sur la politique des visas” de l’UE en réponse. Les autorités bruxelloises s’étaient précédemment plaintes à Belgrade d’autoriser l’entrée de migrants du Burundi, de Cuba, d’Inde, de Tunisie et de Turquie, qui entreraient alors dans l’UE et demanderaient l’asile.

Après les rencontres, Von der Leyen tweeté photos d’elle avec Vucic et Brnabic, disant que la Serbie était “bien avancé sur sa voie vers l’UE” mais ça « Le progrès doit continuer. Elle a défini de tels progrès comme « s’aligner pour défendre des principes et des valeurs communes » et « travailler ensemble pour la sécurité et la prospérité.

Von der Leyen est arrivé mercredi en Macédoine du Nord, suivi d’escales au Kosovo, en Albanie et en Bosnie-Herzégovine. Sa tournée dans les Balkans devrait se terminer samedi au Monténégro.