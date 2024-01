L’UE fait pression en faveur d’un État palestinien, rejetant l’insistance du dirigeant israélien selon laquelle cela n’est plus à l’ordre du jour

BRUXELLES (AP) — Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont affirmé lundi que la création d’un État palestinien est le seul moyen crédible de parvenir à la paix au Moyen-Orient, exprimant leur inquiétude au sujet du Premier ministre israélien Benjamin. Le rejet clair de Netanyahu de l’idée.

« Les déclarations de Benjamin Netanyahu sont inquiétantes. Il faudra un État palestinien offrant des garanties de sécurité pour tous », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne, aux journalistes à Bruxelles, où les ministres se sont réunis pour discuter de la guerre à Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz et son homologue palestinien Riad Malki étaient également présents dans la capitale belge pour les négociations. La question de l’avenir de Gaza oppose Israël à les États Unis et ses alliés arabes qui tentent de mettre un terme aux combats dans le territoire palestinien assiégé.

Le bilan des morts palestiniens du guerre entre Israël et le Hamas a dépassé les 25 000, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël a déclaré dimanche que un autre des otages prises lors de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre étaient mortes.

L’UE est le premier fournisseur mondial d’aide aux Palestiniens, mais elle n’a que peu d’influence sur Israël, bien qu’elle soit son plus grand partenaire commercial. Les 27 pays membres sont également profondément divisés dans leur approche. Mais à mesure que le nombre de morts à Gaza augmente, les appels à l’arrêt des combats augmentent également.

« Gaza se trouve dans une situation d’extrême urgence. Il y a un risque de famine. Il existe un risque d’épidémie. La violence doit cesser », a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE. Tous les pays membres de l’UE ne sont pas d’accord sur l’appel au cessez-le-feu.

Lahbib a déclaré qu’une solution à deux États était « le seul moyen d’établir la paix de manière durable dans la région ».

Israël semble loin d’avoir atteint ses objectifs d’écraser le Hamas et de libérer le plus de 100 otages restants. Mais Netanyahu rejette la création d’un État palestinien et cherche à exercer un contrôle militaire illimité sur Gaza.

Le conflit sur l’avenir du territoire… sans fin en vue à la guerre – constitue un obstacle majeur à tout projet de gouvernance ou de reconstruction d’après-guerre.

Les ministres européens voulaient connaître les projets d’Israël pour l’avenir.

“Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ?” » a demandé le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui présidait la réunion. « Faire partir tous les Palestiniens ? Pour les tuer ?

Mais Katz semblait réticent à répondre. Il a montré aux ministres deux vidéos : l’une sur la création d’une île artificielle au large de Gaza, l’autre sur un projet de chemin de fer reliant le Moyen-Orient et l’Inde.

« Je pense que le ministre aurait pu mieux utiliser son temps et se concentrer sur les morts à Gaza », a déclaré Borrell. Interrogé sur la manière de convaincre Katz des mérites d’une solution à deux États, Borrell a reconnu que « nous n’avons pas réussi à le faire changer d’avis, mais nous ne nous y attendions pas ».

Le ministre palestinien a déclaré qu’un cessez-le-feu était le besoin le plus urgent.

« Nous devons appeler collectivement à un cessez-le-feu. Nous ne pouvons rien accepter de moins », a déclaré Malki.

Il a également appelé l’UE « à commencer à envisager des sanctions contre Netanyahu et d’autres qui détruisent réellement les chances d’une solution à deux États et de la paix au Moyen-Orient ».

L’Espagne a fait pression pour qu’une conférence de paix soit organisée pour discuter de ce qui pourrait se passer une fois les combats terminés. Une prochaine réunion à Bruxelles est en préparation, mais le calendrier reste incertain. Le projet bénéficie du soutien de certains pays membres de l’UE, mais d’autres affirment qu’il ne peut se réaliser qu’avec le soutien d’Israël.

“Si Israël n’est pas à la table, cela ne sert à rien d’avoir des conférences de paix”, a déclaré le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Xavier Bettel. Il ne croit pas qu’Israël soit prêt à engager des négociations tant qu’il estime que le Hamas représente un danger.

Le ministre israélien a refusé de répondre lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’un État palestinien. Brandissant des photos d’otages israéliens, il a déclaré qu’il était venu chercher du soutien pour la campagne israélienne visant à démanteler le Hamas.

« Nous devons rétablir notre sécurité. Nos courageux soldats combattent dans des conditions très difficiles », a-t-il déclaré aux journalistes. Les objectifs du gouvernement israélien, a déclaré Katz, sont clairs : « ramener nos otages et restaurer la sécurité des citoyens d’Israël ».

Alors que les tensions régionales s’accentuent, les ministres ont également donné leur approbation à une mission navale de l’UE pour contribuer à assurer la sécurité du trafic maritime dans la mer Rouge, une route commerciale mondiale majeure. La Belgique s’est engagée à envoyer une frégate et l’Allemagne pourrait faire de même. L’Italie est également disposée à y participer.

Borrell a déclaré que des détails restaient à régler, notamment quand la mission pourrait être lancée.

Pendant des mois, Les rebelles Houthis du Yémen ont attaqué des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden qui, selon eux, sont liés à Israël ou se dirigent vers des ports israéliens. Les frappes aériennes américaines ont touché sept fois les sites des Houthis soutenus par l’Iran, selon des responsables américains. Forces britanniques participé à certaines grèves.