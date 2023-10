L’UE fait marche arrière sur l’aide à la Palestine

La Commission européenne fait marche arrière après qu’Israël a annoncé un « siège » de Gaza

L’Union européenne ne suspendra pas les paiements d’aide à l’Autorité palestinienne, a déclaré lundi soir son chef de la politique étrangère, Josep Borrell, contredisant une annonce antérieure du commissaire à l’Elargissement Oliver Varhelyi.

« La révision de l’aide de l’UE à la Palestine annoncée par la Commission européenne ne suspendra pas les paiements dus. » Borrel dit dans un communiqué, ajoutant que cela aurait représenté « punir tout le peuple palestinien » porté atteinte aux intérêts de l’UE dans la région, et « cela n’a fait qu’enhardir davantage les terroristes. »

Quelques heures plus tôt, Varhelyi annoncé que le « ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple » par le Hamas était un « tournant » pour le bloc, et que « il ne peut pas y avoir de statu quo » aller de l’avant. Il a déclaré que la Commission européenne consacrerait 691 millions d’euros (728,8 millions de dollars) à l’aide à l’Autorité palestinienne en cours d’examen et suspendrait immédiatement tous les paiements.

L’annonce de Varhelyi intervient deux jours après des affrontements entre le mouvement militant palestinien Hamas et l’armée israélienne, qui ont coûté la vie à des centaines de personnes des deux côtés. Cependant, peu de temps après, Israël a ordonné « siège complet » de Gaza, coupant l’approvisionnement en eau, nourriture et électricité à plus de 2 millions de Palestiniens sur le territoire.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, aurait été le premier haut responsable européen à contester la proclamation de Varhelyi, affirmant que la décision revenait aux 27 États membres et que les ministres des Affaires étrangères devaient discuter de la question mardi.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a appelé Varhelyi et lui a transmis « son désaccord avec la décision, dont les ministres des Affaires étrangères n’étaient pas au courant », a rapporté la chaîne de télévision espagnole ABC, citant des responsables gouvernementaux anonymes.

Janez Lenarcic, le commissaire européen chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, a également contredit son collègue hongrois, affirmant que même s’il « le plus fortement » condamne le Hamas et l’aide de l’UE « continuera aussi longtemps que nécessaire. »

Dans un communiqué de presse « clarifier » Varhelyi, la Commission européenne a déclaré qu’elle était « lancer une révision urgente de l’aide de l’UE à la Palestine », mais ne suspendait aucun paiement parce que « aucun paiement n’était prévu. »

« L’objectif de cette révision est de garantir qu’aucun financement de l’UE ne permette indirectement à une organisation terroriste de mener des attaques contre Israël. La Commission examinera également si, à la lumière de l’évolution des circonstances sur le terrain, ses programmes de soutien à la population palestinienne et à l’Autorité palestinienne doivent être ajustés. ajoute le communiqué.